Sjednica Skupštine SDS-a zakazana za sutra u Banjaluci, Branko Blanuša jedini kandidat za predsjednika stranke

Sjednica Skupštine Srpske demokratske stranke (SDS) zakazana je za sutra u Banjaluci, sa početkom u 13.00 časova u hotelu "Bosna", saopšteno je iz SDS-a.

Izvor: SDS

Glavna tačka dnevnog reda je izbor novog predsjednika stranke, pri čemu je, kako je potvrđeno za "Nezavisne novine", Branko Blanuša jedini kandidat za ovu poziciju. Blanuša je ujedno i kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske na izborima 2026. godine.

Pored toga, na sjednici će biti razmatrano imenovanje radnih tijela Skupštine SDS-a, kao i izvještaji o radu stranke između dvije sjednice Skupštine.