Bez Blanuše u trci: SDS traži novog predsjednika

Glavni odbor SDS danas i zvanično raspisuje kandidature za izbor novog predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS).

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Kako nam je potvrđeno iz izvora bliskih stranci, Branko Blanuša, koji je bio kandidat SDS-a na prijevremenim izborima, neće se kandidovati za predsjednika stranke, iako se njegovo ime ranije pominjalo u tom kontekstu.

"Blanuša ne razmišlja o preuzimanju stranke jer su mu u fokusu izbori koji još uvijek nisu gotovi i naredni gdje postoji velika mogućnost da će opet biti kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske", naveo je naš izvor.

Prema informacijama do kojih je došao Mondo, u užem krugu potencijalnih kandidata nalaze se Marinko Božović, Darko Babalj, Jovica Radulović i Želimir Nešković. Unutar stranke već se nazire podjela na dvije struje, s jedne strane kao favoriti se pominju Marinko Božović ili Darko Babalj, dok su s druge strane Jovica Radulović i Želimir Nešković.

Podsjećamo, Jovica Radulović trenutno obavlja funkciju vršioca dužnosti predsjednika SDS-a od jula 2025. godine, kada je tadašnji i aktuelni predsjednik stranke Milan Miličević podnio ostavku na tu funkciju.

U narednim danima očekuje se da kandidati i zvanično potvrde svoje učešće u trci, nakon čega bi trebalo da bude poznat i termin unutarstranačkih izbora.