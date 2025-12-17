logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bez Blanuše u trci: SDS traži novog predsjednika 3

Bez Blanuše u trci: SDS traži novog predsjednika

Autor Nikolina Damjanić
3

Glavni odbor SDS danas i zvanično raspisuje kandidature za izbor novog predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS).

Izbor za novog predsjedika SDS Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Kako nam je potvrđeno iz izvora bliskih stranci, Branko Blanuša, koji je bio kandidat SDS-a na prijevremenim izborima, neće se kandidovati za predsjednika stranke, iako se njegovo ime ranije pominjalo u tom kontekstu.

"Blanuša ne razmišlja o preuzimanju stranke jer su mu u fokusu izbori koji još uvijek nisu gotovi i naredni gdje postoji velika mogućnost da će opet biti kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske", naveo je naš izvor.

Prema informacijama do kojih je došao Mondo, u užem krugu potencijalnih kandidata nalaze se Marinko Božović, Darko Babalj, Jovica Radulović i Želimir Nešković. Unutar stranke već se nazire podjela na dvije struje, s jedne strane kao favoriti se pominju Marinko Božović ili Darko Babalj, dok su s druge strane Jovica Radulović i Želimir Nešković.

Podsjećamo, Jovica Radulović trenutno obavlja funkciju vršioca dužnosti predsjednika SDS-a od jula 2025. godine, kada je tadašnji i aktuelni predsjednik stranke Milan Miličević podnio ostavku na tu funkciju.

U narednim danima očekuje se da kandidati i zvanično potvrde svoje učešće u trci, nakon čega bi trebalo da bude poznat i termin unutarstranačkih izbora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS Branko Blanuša

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Ludila

Blanusa bio naj blizi pobjedi od svih opozicionara zadniih 25 godina i oni ga sad mjenjaju. Toliko o tome da opozicija ima sloge a jos manje pameti

zole

SDS je stranka slučaj

Mi Srbi

@zole neki dan sam pisao, sad imaju oko Blanuse dobru platformu.. da Bog da Snsd narednih 20 godina pobjedjivao... ništa bolje nismo ni zaslužili

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ