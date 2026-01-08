Uhapšen Banjalučanin, na Božić napao sugrađana

Na području Policijske uprave Banjaluka, 07.01.2026. godine evidentirana su četiri krivična djela, jedno narušavanje javnog reda i mira, tri saobraćajne nezgode u kojima su četiri lica zadobila tjelesne povrede i jedan požar.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su M.K. iz ovog grada zbog sumnje da je fizički napao sugrađanina.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, a pomenuto lice se sumnjiči za krivično djelo tjelesna povreda, saopšteno je iz Policijske uprave.