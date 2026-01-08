Turistička organizacija Banjaluke poklanja predstavu "Vrbaska vila" posjetiocima i građanima

Turistička organizacija grada Banjaluka poklanja posjetiocima grada i Banjalučanima pozorišnu predstavu "Vrbaska vila", koja je priča o Banjaluci i njenim prepoznatljivim simbolima, rečeno je u ovoj organizaciji.

Izvor: Grad Banja Luka

Predstava će biti izvedena u Domu omladine u saradnji sa Pozorištem mladih "Dis" u ponedjeljak, 12. januara, od 18.00 časova i u utorak, 13. januara, od 14.00 časova.

U Turističkoj organizaciji su naveli da je predstava namijenjena prvenstveno najmlađima, ali je prilagođena svim generacijama koje žele da grad upoznaju kroz bajkovitu priču, scenu i maštu.

Direktor Turističke organizacije grada Banjaluka Minja Šurlan rekla je Srni da ovakvi programi imaju poseban značaj u zimskom periodu.

Ona je navela da se, uvrštavanjem predstave "Vrbaska vila" u praznični program, gostima želi ponuditi kvalitetan sadržaj u zatvorenom koji predstavlja alternativu u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova.

"Ovakvi programi dodatno obogaćuju boravak u gradu i pružaju mogućnost da se Banjaluka doživi na drugačiji način", naglasila je Šurlanova.

Ona je napomenula da predstava "Vrbaska vila" obrađuje mitove, priče i legende Banjaluke.

Šurlanova je rekla da Turistička organizacija grada Banjaluka ovim programom nastavlja sa kreiranjem sadržaja koji doprinose raznovrsnosti turističke ponude grada, te dodala da je za predstavu ulaz slobodan.