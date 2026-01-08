logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turistička organizacija Banjaluke poklanja predstavu "Vrbaska vila" posjetiocima i građanima

Turistička organizacija Banjaluke poklanja predstavu "Vrbaska vila" posjetiocima i građanima

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Turistička organizacija grada Banjaluka poklanja posjetiocima grada i Banjalučanima pozorišnu predstavu "Vrbaska vila", koja je priča o Banjaluci i njenim prepoznatljivim simbolima, rečeno je u ovoj organizaciji.

Predstava Vrbaska vila u Banjaluci Izvor: Grad Banja Luka

Predstava će biti izvedena u Domu omladine u saradnji sa Pozorištem mladih "Dis" u ponedjeljak, 12. januara, od 18.00 časova i u utorak, 13. januara, od 14.00 časova.

U Turističkoj organizaciji su naveli da je predstava namijenjena prvenstveno najmlađima, ali je prilagođena svim generacijama koje žele da grad upoznaju kroz bajkovitu priču, scenu i maštu.

Direktor Turističke organizacije grada Banjaluka Minja Šurlan rekla je Srni da ovakvi programi imaju poseban značaj u zimskom periodu.

Ona je navela da se, uvrštavanjem predstave "Vrbaska vila" u praznični program, gostima želi ponuditi kvalitetan sadržaj u zatvorenom koji predstavlja alternativu u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova.

"Ovakvi programi dodatno obogaćuju boravak u gradu i pružaju mogućnost da se Banjaluka doživi na drugačiji način", naglasila je Šurlanova.

Ona je napomenula da predstava "Vrbaska vila" obrađuje mitove, priče i legende Banjaluke.

Šurlanova je rekla da Turistička organizacija grada Banjaluka ovim programom nastavlja sa kreiranjem sadržaja koji doprinose raznovrsnosti turističke ponude grada, te dodala da je za predstavu ulaz slobodan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka predstava

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA