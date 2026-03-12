"Ovo je najsigurniji i najkvalitetniji automobil na svijetu": Tvrđava na točkovima vredi svake pare

Bezbjednost na prvom mestu! Oli Autus, automehaničar i TikTok influenser, tvrdi da je Volvo XC60 najbezbjedniji automobil na tržištu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bezbjednost automobila postala je jedan od najvažnijih faktora pri izboru vozila, kako za vozače, tako i za njihove porodice. Savremeni automobili dolaze opremljeni nizom tehnologija i sistema dizajniranih da zaštite putnike, smanje rizik od nesreća i ublaže posljedice u slučaju sudara.

Ipak, uprkos tehnološkom napretku, određeni modeli i dalje se ističu kao posebno bezbjedni, pružajući vozačima dodatni osjećaj sigurnosti na putu. Oli Autus, automehaničar, tvrdi, da bi jedan popularni model mogao biti najbezbjednije vozilo na putu.

Oli Autus na TikTok-u ovu titulu dodijelio je Volvu XC60, nakon što je pohvalio model zbog vrhunskog kvaliteta izrade. Volvo je poznat po tome što bezbjednost postavlja kao prioritet, pa ne iznenađuju pohvale stručnjaka za njegove karakteristike.

Ovaj model je jedan od najpopularnijih u Volvo ponudi. Druga generacija XC60 pojavila se na putevima 2017. godine, a redizajn je uslijedio 2021, piše Dejli Ekspres.

"Ovo je najbezbjedniji automobil na svijetu, a evo i zašto. Upravo sam saznao da je Volvo XC60 od početka proizvodnje zabilježio samo jednu smrt. Ako pogledate takvu statistiku, onda je po mom mišljenju to vjerovatno najbezbjedniji automobil na svijetu", rekao je korisnik.

"Razlog za to možda leži u konstrukciji šasije, načinu na koji je napravljena, kvalitetu izrade. Znamo da Volvo nikada ne pravi kompromise kada je riječ o kvalitetu", objasnio je automehaničar.

Stručnjaci iz Volvo Insights-a takođe su pohvalili bezbjednosni rekord modela XC60, nazvavši ga švedskom tvrđavom na točkovima.

"Od 2018. do 2021. godine, stopa smrtnosti za Volvo XC60 bila je toliko niska da je praktično nepostojeća. Govorimo o nula smrtnih slučajeva na milion registrovanih vozila godišnje. To je kao automobilski ekvivalent pronalasku jednoroga koji jaše dugu!", naveli su stručnjaci.

Volvo XC60 proglašen je najboljim velikim SUV-om i automobilom sa najboljim ukupnim rezultatima na dodjeli nagrada Euro NCAP Best in Class za bezbjednost 2017. godine. Model je osvojio svih pet zvjezdica u Euro NCAP ocjeni bezbjednosti, sa rezultatom od 98% za zaštitu odraslih putnika.

"Putnički prostor XC60 ostao je stabilan tokom testa frontalnog pomjeranja. Očitavanja sa lutki pokazala su dobru zaštitu svih kritičnih dijelova tijela putnika, uključujući koljena i butne kosti kako vozača, tako i suvozača. Volvo je pokazao da će sličan nivo zaštite biti obezbijeđen putnicima različitih veličina i onima koji sjede u različitim položajima", objasnio je Euro NCAP.

Model XC60 je takođe ostvario rezultat od 95% u kategoriji Safety Assist, uz posebne pohvale za sistem podsjetnika na pojas, pomoć pri kontroli brzine i tehnologiju upozorenja na napuštanje trake.

