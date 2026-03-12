Čudo u Dolini smrti: Pustinja procvjetala, ovo se dešava jednom u deceniji (Foto)

Rijedak prizor u Dolini smrti koji se događa samo jednom u deset godina.

Izvor: Ernst Prettenthaler/Shutterstock

Najsušnije mjesto na svetu, Nacionalni park "Dolina smrti" u Sjevernoj Americi, procvjetalo je - divlje cvijeće u različitim bojama prekrilo je pustinjski pejzaž. Ovaj događaj dešava se jednom u deceniji. Taj prirodni fenomen, poznat kao supercvjetanje, pretvara smeđi pustinjski pejzaž u tepih zlata.

Divlje cvijeće cvjeta u južnoj Kaliforniji i Nevadi u različito doba godine. U nekim godinama supercvjetanje je toliko živopisno, da se može vidjeti iz svemira. Ipak, rijetko se dešava da Nacionalni park "Dolina smrti", najtoplije mjesto na Zemlji, bude preplavljen bojama.

"Predio koji ljudi ponekad smatraju pustim ili bez života sada je živa paleta boja. Zbog stalnih padavina i povišenih temperatura u posljednjih šest mjeseci, ovogodišnje cvjetanje je najintenzivnije u istoriji parka", rekao je čuvar parka Metju Lamar.

Dolina smrti je od oktobra primila skoro godišnju količinu padavina i doživjela najvlažniji novembar ikada zabilježen, prema podacima Nacionalne službe parkova. Sa 43 centimetra kiše, uslovi su omogućili da dugo uspavana sjemena, zakopana u zemljištu, proklijaju.

Pustinjski zlatni cvijet

"Poznat kao 'pustinjski suncokret', pustinjski zlatni cvijet prekriva dijelove doline, zajedno sa ljubičastom facelijom, žutim jagorčevinama i ružičastim pustinjskim cvjetovima koji rastu širom područja.

Ekolozi kažu da supercvjetanje opovrgava pogrešno shvatanje da u pustinjama nema života.

"Čak i u godinama bez živopisnog cvjetanja, u Dolini smrti ima mnogo života. Biljke i životinje razvile su zaista nevjerovatne strategije da bi opstale, posebno u sistemu poput Doline smrti, koji je obilježen ekstremnim uslovima", rekla je Lorali Larios, ekolog biljaka na Univerzitetu Kalifornije u Riversajdu.

Tifani Pereira, ekolog i saradnica u Institutu za istraživanje pustinja, rekla je da su se pustinjske biljke prilagodile da decenijama prežive bez vode, čekajući savršene uslove da njihovo seme proklija.

Vrijeme je od suštinskog značaja ako želite da vidite ovo prolazno, odnosno kratkotrajno, divlje cvijeće.

"Očekuje se da će polja cvijeća na nižim nadmorskim visinama parka trajati do kraja marta, u zavisnosti od vremenskih prilika. Na većim nadmorskim visinama cvjetanje će trajati od aprila do juna, prema podacima Nacionalne službe parkova. Svaki ubran cvijet znači manje sjemena za buduće generacije", rekla je Tifani Pereira.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:34 Pustinja Izvor: Kineska medijska grupa Izvor: Kineska medijska grupa

(RTS/MONDO)