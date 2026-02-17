Satelitski snimci pokazuju nevjerovatno mjesto u pustinji: Obećani grad ogledala dug 170 kilometara (Video)

Satelitski snimci pokazuju da obećani grad dug 170 km još nije sjajni zid, već rovove, temelje i radničke blokove koji ostavljaju prve ožiljke u pustinji Saudijske Arabije.

Izvor: YouTube/screenshot/Dave On Arrival

Obećani grad ogledala dug 170 kilometara još uvijek nije sjajni zid u pijesku. To je linija rovova i temelja, omeđena zemljanim radovima i oblacima prašine, zamrznutim na najnovijim satelitskim snimcima.

Pustinja odozgo djeluje gotovo nestvarno. Na snimcima se pijesak širi poput mekog bež okeana, prekinut tamnom linijom puta i, na jednom preciznom mjestu, čudnim, svjetlucavim pravougaonikom. Zumiranjem se otkrivaju ravne linije, geometrijski ožiljci i prvi betonski elementi Saudijskog NEOM-a i njegovog vodećeg projekta – megagrada The Line.

Na društvenim mrežama projekat i dalje djeluje kao naučna fantastika. Iz svemira, to je gradilište sa vrlo realnim tragom. Satelitski slojevi otkrivaju grube pristupne puteve, duge rovove, montažne zgrade i vidljive ožiljke koji se protežu desetinama kilometara.

Zvanične vizualizacije prikazuju futurističke fasade od ogledala i bujne unutrašnje parkove, dok sateliti pokazuju dizalice, prašnjave platforme i pravougaone radničke blokove pritisnute uz pustinju. Ipak, postojanje ovih mreža i rovova potvrđuje jedno: ovo više nije samo CGI fantazija.

Sateliti pokazuju kako se ogromna linija rovova proteže desetinama kilometara, dok su neki čvorovi napredniji, potencijalna središta gdje se rane faze grade u kompaktnim zonama. Radnici, kamioni i logistika ostavljaju tragove koji nisu prikazani u promotivnim videozapisima.

Svaka satelitska fotografija otkriva tempove i prioritete gradnje, a čitaoci iz orbite mogu pratiti nove infrastrukturne koridore, testne poligone za tehnologije poput autonomnih šatlova, radnička naselja i servisne zone, kao i nepovratne promjene u krhkom pustom ekosistemu.

Gledano na taj način, NEOM više nije samo koncept, ostavlja vidljive ožiljke u pustinji, ali ostaje krhak kao dugoročna vizija. Satelitske snimke prikazuju grubi nacrt budućeg grada, dok stvarnost i promocija još uvijek ne idu u potpunom skladu.

Ove slike govore o ljudskoj potrebi da se gradi iz početka, za čistiji i pametniji svijet, umjesto popravljanja starog. Bilo da ih posmatrate kao obećanje ili upozorenje, one odražavaju jednako i našu percepciju budućnosti kao i sam NEOM.

Sateliti ne mare za marketing – oni prate masu i kretanje, prolaz po prolaz. Za nekoliko godina te slike će pokazivati ili kontinuiranu urbanu traku koja pulsira aktivnošću, ili fragmentovane blokove nasukane u pustinjskom vjetru. Ishodi će se proširiti i van Saudijske Arabije, dok druge zemlje odlučuju hoće li slijediti slične snove ili se fokusirati na popravku postojećih gradova.

Sljedeći put kada vidite sjajnu promociju megaprojekta, pogledajte gore – ne u nebo pred sobom, već u satelite koji tiho posmatraju iz orbite.

(N1/MONDO)