Šta se krije u "Zoni tišine"? Misteriozno mjesto gdje se signal gubi, a kompasi su dezorijentisani

Neobično područje u pustinji Meksika, gdje se nauka i legende sudaraju već decenijama.

U Zoni tišine bilježe se čudni fenomeni koji intrigiraju posjetioce, zbog čega je mnogi nazivaju i "bermudskim trouglom pustinje". La Zona del Silencio, odnosno Zona tišine, nalazi se u pustinji Čivava, na sjeveru Meksika.

Ovo područje poznato je po neravnom reljefu, jedinstvenim pustinjskim formacijama, ostacima drevnih školjki i slojevima soli koji se prostiru na oko pedeset kilometara. Cijeli prostor dio je zaštićenog rezervata biosfere Mapimi.

Iako sve zvuči kao scenario iz naučno-fantastičnog ili horor filma, za većinu ovih pojava postoje naučna objašnjenja. Smatra se da su fenomeni povezani sa podzemnim slojevima magnetita, magnetnog minerala koji može da ometa rad radio-uređaja i kompasa. Pored toga, ovo područje ima povećanu učestalost padanja meteorita, što dodatno može da utiče na magnetne poremećaje.

Teoretičari zavjere, naravno, nude drugačija tumačenja. Prema njihovim tvrdnjama, u pitanju su "međugalaktičke sile". Mnogi posjetioci navode da su u Zoni tišine vidjeli neobična svjetla na nebu i neidentifikovane leteće objekte.

Da li u svemu ovome ima istine, teško je sa sigurnošću reći. Ono što je izvjesno, jeste da je turizam u ovom kraju u velikom porastu. Organizuju se posebne NLO ture, a radoznali posjetioci iz cijelog svijeta dolaze kako bi se sami uvjerili da li je ovo zaista jedno od najneobičnijih mjesta na planeti.

Radio-signali u ovoj oblasti nestaju, dok kompasi prestaju da rade. Upravo zbog toga je inženjer Hari Augusto de la Penja iz meksičke kompanije "Pemeks" tokom ekspedicije 1966. godine, ovom mjestu dao naziv "Zona tišine", jer su mu radio-uređaji neprestano prekidali signal.

Misterija je dodatno produbljena četiri godine kasnije, kada je raketa "Atina", lansirana iz američke vojne baze, skrenula sa planirane putanje i srušila se upravo u Zoni tišine, čime je ovo mjesto dospjelo na naslovne strane svjetskih medija.

