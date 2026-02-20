Kremasta i bogata karbonara palenta zbog koje ćete zaboraviti na običnu: Totalno će vas raspametiti

Isprobajte recept za karbonara palentu zbog koje ćete zaboraviti na klasičnu. Raspametiće vas koliko je kremasta i bogata.
Zaboravite na klasičnu palentu, kada postoji ova njena gurmanska karbonara verzija. Kremasta, topla i puna ukusa, sa hrskavom slaninom i aromatičnim parmezanom, ovo je jelo koje se lako sprema, a izgleda i miriše kao da je stiglo direktno iz malog porodičnog restorana u Rimu.
Savršena je kada poželite da razmazite sebe i ukućane nečim drugačijim, dovoljno lagana za bogat doručak, a dovoljno zasitna da bez problema može da zamjeni večeru. Spoj svilenkaste palente, jaja i aromatičnog sira daje pun, zaokružen ukus koji će vas osvojiti već na prvi zalogaj.
Sastojci:
- 1 litar pilećeg temeljca
- 160 g palente
- 150 g slanine (pančete)
- 4 žumanca
- 2 cijela jaja
- 3 kašike mlijeka
- 100 g rendanog parmezana
- 2 kašike putera
- 1 kašika ulja (+ po potrebi još malo)
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Kuvanje palente
U šerpi zagrijte pileći temeljac do ključanja, možete ga spremiti od 1 litre vode i dvije kockice za supu. Postepeno sipajte palentu uz neprestano mješanje kako se ne bi stvorile grudvice. Smanjite vatru, poklopite i kuvajte uz povremeno mešanje na svakih nekoliko minuta dok smjesa ne postane gusta i kremasta.
2. korak: Priprema slanine
U tiganju zagrijte kašiku ulja i dodajte slaninu ili pančetu. Pržite je dok ne postane zlatna i hrskava. Sklonite sa vatre i ostavite sa strane.
3. korak: Kremasta baza
Umutite žumanca, cijela jaja i mlijeko u glatku smjesu. Kada je palenta kuvana, umješajte puter i malo soli.
Najvažniji trik je da palenta ne bude previše vrela kada umješate smjesu od jaja. Ako je temperatura previsoka, jaja će se zgrušati i izgubiće se kremasta tekstura. Sklonite šerpu sa vatre i mješajte energično.
4. korak: Spajanje ukusa
U toplu, ali ne vruću palentu umješajte smjesu od jaja energično mješajući kako bi se dobila svilenkasta tekstura. Dodajte biber i rendani pekorino, pa sve dobro sjedinite. Po želji možete dodati i kašiku masnoće od pančete za dodatnu aromu.
5. korak: Serviranje
Servirajte polentu u duboke tanjire, preko rasporedite veći dio hrskave pančete i dodatno pospite rendanim sirom. Poslužite odmah.