Kremasta i bogata karbonara palenta zbog koje ćete zaboraviti na običnu: Totalno će vas raspametiti

Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za karbonara palentu zbog koje ćete zaboraviti na klasičnu. Raspametiće vas koliko je kremasta i bogata.

Recept za karbonara palentu Izvor: Shutterstock

Zaboravite na klasičnu palentu, kada postoji ova njena gurmanska karbonara verzija. Kremasta, topla i puna ukusa, sa hrskavom slaninom i aromatičnim parmezanom, ovo je jelo koje se lako sprema, a izgleda i miriše kao da je stiglo direktno iz malog porodičnog restorana u Rimu.

Savršena je kada poželite da razmazite sebe i ukućane nečim drugačijim, dovoljno lagana za bogat doručak, a dovoljno zasitna da bez problema može da zamjeni večeru. Spoj svilenkaste palente, jaja i aromatičnog sira daje pun, zaokružen ukus koji će vas osvojiti već na prvi zalogaj.

Sastojci:

  • 1 litar pilećeg temeljca
  • 160 g palente
  • 150 g slanine (pančete)
  • 4 žumanca
  • 2 cijela jaja
  • 3 kašike mlijeka
  • 100 g rendanog parmezana
  • 2 kašike putera
  • 1 kašika ulja (+ po potrebi još malo)
  • so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Kuvanje palente

U šerpi zagrijte pileći temeljac do ključanja, možete ga spremiti od 1 litre vode i dvije kockice za supu. Postepeno sipajte palentu uz neprestano mješanje kako se ne bi stvorile grudvice. Smanjite vatru, poklopite i kuvajte uz povremeno mešanje na svakih nekoliko minuta dok smjesa ne postane gusta i kremasta.

2. korak: Priprema slanine

U tiganju zagrijte kašiku ulja i dodajte slaninu ili pančetu. Pržite je dok ne postane zlatna i hrskava. Sklonite sa vatre i ostavite sa strane.

3. korak: Kremasta baza

Umutite žumanca, cijela jaja i mlijeko u glatku smjesu. Kada je palenta kuvana, umješajte puter i malo soli.

Pazite na temperaturu kada dodajete jaja:

Najvažniji trik je da palenta ne bude previše vrela kada umješate smjesu od jaja. Ako je temperatura previsoka, jaja će se zgrušati i izgubiće se kremasta tekstura. Sklonite šerpu sa vatre i mješajte energično.

4. korak: Spajanje ukusa

U toplu, ali ne vruću palentu umješajte smjesu od jaja energično mješajući kako bi se dobila svilenkasta tekstura. Dodajte biber i rendani pekorino, pa sve dobro sjedinite. Po želji možete dodati i kašiku masnoće od pančete za dodatnu aromu.

5. korak: Serviranje

Servirajte polentu u duboke tanjire, preko rasporedite veći dio hrskave pančete i dodatno pospite rendanim sirom. Poslužite odmah.

