Recept za Barni kolač: Nestaje sa tanjira čim ga poslužite

Od najjednostavnijih sastojaka napravite sočan Barni kolač koji nestaje sa tanjira čim ga poslužite, po ovom receptu.

Izvor: Shutterstock

Postoje kolači koji ne zahtijevaju posebnu priliku, prave se onda kada vam se jede nešto slatko, brzo i domaće. Ovaj jednostavan Barni kolač upravo je takav.



Mekan, vazdušast i sočan, sa glatkom čokoladnom glazurom koja se lagano topi u ustima, podsjeća na bezbrižne dane djetinjstva i miris kolača iz porodične kuhinje. Najljepše od svega je što se priprema brzo, od sastojaka koje gotovo uvijek imamo kod kuće.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: oko 8–10 parčadi

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

6 jaja

150 g šećera

prstohvat vanilin šećera

50 ml mlijeka

220 g brašna

10 g praška za pecivo

100 g čokolade

50 ml slatke pavlake

1. korak: Priprema kore

U većoj posudi mikserom umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Mutite nekoliko minuta dok smjesa ne postane svijetla, gusta i pjenasta. Sipajte mlijeko u umućenu smjesu i kratko promiješajte da se sve sjedini.

Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo i prosijte. Postepeno ga dodajte u smjesu, lagano miješajući špatulom ili mikserom na najmanjoj brzini dok ne dobijete glatku masu bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najpogodniji za pripremu ovog kolača.

2. korak: Pečenje

Smjesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok kolač ne dobije blago zlatnu boju.

Kako znati da je pečen unutra? Kada zabodete čačkalicu u kolač i ona izađe suva, vrijeme je da ga vadite iz rerne. Ako se prepeče, izgubiće sočnost.

3. korak: Priprema glazure

Na tihoj vatri ili na pari otopite čokoladu sa slatkom pavlakom, miješajući dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Ako je potrebno, dodajte malo tople vode da glazura bude rjeđa i lakša za mazanje.

4. korak: Prelivanje i hlađenje

Pečeni kolač ostavite nekoliko minuta da se prohladi, zatim ga ravnomjerno premažite toplom čokoladnom glazurom. Sačekajte da se preliv stegne, pa sjecite na kocke ili štangle i poslužite.

(Stvar ukusa/Mondo)