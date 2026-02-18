Recept za Barni kolač: Nestaje sa tanjira čim ga poslužite

Od najjednostavnijih sastojaka napravite sočan Barni kolač koji nestaje sa tanjira čim ga poslužite, po ovom receptu.
Postoje kolači koji ne zahtijevaju posebnu priliku, prave se onda kada vam se jede nešto slatko, brzo i domaće. Ovaj jednostavan Barni kolač upravo je takav.
Mekan, vazdušast i sočan, sa glatkom čokoladnom glazurom koja se lagano topi u ustima, podsjeća na bezbrižne dane djetinjstva i miris kolača iz porodične kuhinje. Najljepše od svega je što se priprema brzo, od sastojaka koje gotovo uvijek imamo kod kuće.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: oko 8–10 parčadi
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: 35 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 6 jaja
- 150 g šećera
- prstohvat vanilin šećera
- 50 ml mlijeka
- 220 g brašna
- 10 g praška za pecivo
- 100 g čokolade
- 50 ml slatke pavlake
Priprema:
1. korak: Priprema kore
U većoj posudi mikserom umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Mutite nekoliko minuta dok smjesa ne postane svijetla, gusta i pjenasta. Sipajte mlijeko u umućenu smjesu i kratko promiješajte da se sve sjedini.
Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo i prosijte. Postepeno ga dodajte u smjesu, lagano miješajući špatulom ili mikserom na najmanjoj brzini dok ne dobijete glatku masu bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najpogodniji za pripremu ovog kolača.
2. korak: Pečenje
Smjesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok kolač ne dobije blago zlatnu boju.
Kada zabodete čačkalicu u kolač i ona izađe suva, vrijeme je da ga vadite iz rerne. Ako se prepeče, izgubiće sočnost.
3. korak: Priprema glazure
Na tihoj vatri ili na pari otopite čokoladu sa slatkom pavlakom, miješajući dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Ako je potrebno, dodajte malo tople vode da glazura bude rjeđa i lakša za mazanje.
4. korak: Prelivanje i hlađenje
Pečeni kolač ostavite nekoliko minuta da se prohladi, zatim ga ravnomjerno premažite toplom čokoladnom glazurom. Sačekajte da se preliv stegne, pa sjecite na kocke ili štangle i poslužite.
(Stvar ukusa/Mondo)