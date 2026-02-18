logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Recept za Barni kolač: Nestaje sa tanjira čim ga poslužite

Recept za Barni kolač: Nestaje sa tanjira čim ga poslužite

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Od najjednostavnijih sastojaka napravite sočan Barni kolač koji nestaje sa tanjira čim ga poslužite, po ovom receptu.

Barni kolač recept Izvor: Shutterstock

Postoje kolači koji ne zahtijevaju posebnu priliku, prave se onda kada vam se jede nešto slatko, brzo i domaće. Ovaj jednostavan Barni kolač upravo je takav.

Mekan, vazdušast i sočan, sa glatkom čokoladnom glazurom koja se lagano topi u ustima, podsjeća na bezbrižne dane djetinjstva i miris kolača iz porodične kuhinje. Najljepše od svega je što se priprema brzo, od sastojaka koje gotovo uvijek imamo kod kuće.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: oko 8–10 parčadi

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • 6 jaja
  • 150 g šećera
  • prstohvat vanilin šećera
  • 50 ml mlijeka
  • 220 g brašna
  • 10 g praška za pecivo
  • 100 g čokolade
  • 50 ml slatke pavlake

Priprema:

1. korak: Priprema kore

U većoj posudi mikserom umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Mutite nekoliko minuta dok smjesa ne postane svijetla, gusta i pjenasta. Sipajte mlijeko u umućenu smjesu i kratko promiješajte da se sve sjedini. 

Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo i prosijte. Postepeno ga dodajte u smjesu, lagano miješajući špatulom ili mikserom na najmanjoj brzini dok ne dobijete glatku masu bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najpogodniji za pripremu ovog kolača.

2. korak: Pečenje

Smjesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok kolač ne dobije blago zlatnu boju.

Kako znati da je pečen unutra?

Kada zabodete čačkalicu u kolač i ona izađe suva, vrijeme je da ga vadite iz rerne. Ako se prepeče, izgubiće sočnost.

 3. korak: Priprema glazure

Na tihoj vatri ili na pari otopite čokoladu sa slatkom pavlakom, miješajući dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Ako je potrebno, dodajte malo tople vode da glazura bude rjeđa i lakša za mazanje.

4. korak: Prelivanje i hlađenje

Pečeni kolač ostavite nekoliko minuta da se prohladi, zatim ga ravnomjerno premažite toplom čokoladnom glazurom. Sačekajte da se preliv stegne, pa sjecite na kocke ili štangle i poslužite.

(Stvar ukusa/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA