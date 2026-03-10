Ove šiške su tajni adut zvijezda koji briše godine: Frizeri otkrivaju kako se fenom postiže lifting efekat

Ove šiške su tajna zvezda koji briše godine.

Izvor: Mohammed Badra/EPA

Ako tražite frizuru koja ima antiejdž efekat, ove šiške su tajna zvijezda poslije 60.

Osim što istog trena briš bar 5 godina, omekšavaju llice, a stilizuju se brzo i lako.

Ove šiške, koje su ponijele mnoge poznate ličnosti, privlačne su zbog svog prirodnog i elegantnog efekta. Dobre vijesti: ova frizura je posebno lijepa nakon 60. godine, jer omekšava crte lica i dodaje pokret kosi.

Neke frizure prevazilaze vrijeme, a da nikada ne izgube svoju popularnost. To je slučaj sa šiškama u obliku zavjese. Veoma su moderne posljednjih godina, a usvojile su ih mnoge poznate ličnosti poput Dakote Džonson i En Hatavej. Ovaj stil je privlačan iz jednostavnog razloga: uokviruje lice, a ostaje nježniji od klasičnih ravnih šiški.

Za razliku od gustih, tupih šiški, šiške poput zavjese se dijele na sredini i padaju sa obe strane lica. Ovaj pokret stvara prirodan, lagan efekat. Takođe, izbjegava pretjerano strog izgled punih šiški.

Rezultat: lice djeluje harmoničnije, a frizura dobija na mekoći. Jednostavan trend koji će sigurno uljepšati proljeće, koje je pred vratima.

Idealne šiške za ublažavanje crta lica

Zavjesa šiške su toliko popularne jer odgovaraju skoro svakom obliku lica. One ističu jagodice i skreću pažnju na oči. Za zrelu kosu, takođe mogu stvoriti utisak pokreta i lakoće. Frizer Dejvid Kasidi ojašnjava za "Harper's Bazaar" da je ova frizura jedna od najljepših opcija za zrelu kosu. Prema njegovim riječima, šiške tipa zavjesa omekšavaju crte lica, uokviruju jagodice i donose mladalački efekat cjelokupnoj frizuri.

Još jedna važna prednost: prirodno se uklapaju u frizuru. Za razliku od ravnih šiški, besprijekorno se integriše sa dužinom kose. Rezultat izgleda modernije i elegantnije.

Glumica Helen Miren je dobar primjer za to svojim nedavnim pojavljivanjima na crvenom tepihu. Međutim, za skladan rezultat su neophodni određeni detalji. Dejvid Kasidi savjetuje da se šiške ne šišaju prekratko. Idealno bi bilo da počnu od nivoa jagodica, a zatim se postepeno stapaju sa ostatkom kose. Šiške koje su prekratke ili predebele mogu, naprotiv, učiniti da crte lica izgledaju oštrije.

Pogledajte u našoj galeriji prijedloge za zavesa šiške:

Izvor: ADAM DAVIS/EPA
Izvor: Mohammed Badra/EPA
Izvor: TOLGA AKMEN/EPA
Izvor: Shutterstock
Izvor: Instagram/printscreen/selenagomez
Izvor: Shutterstock/Everett Collection.jpg
Izvor: Shutterstock
Izvor: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA
Izvor: NINA PROMMER/EPA
Izvor: ANDREAS BECKER/KEYSTONE
Izvor: NINA PROMMER/EPA
Izvor: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Kako da lako stilizujete zavjesa šiške?

Iako izgleda sofisticirano, šiške poput zavjese mogu biti relativno jednostavne za oblikovanje. Sve zavisi od toga kako se suše nakon pranja. Frizer Lari King, na primjer, preporučuje sušenje šiški prema naprijed umjesto da ih pravite direktno po sredini. Ova tehnika spriječava uvijanje pramenova ka spolja. Kada se kosa osuši, jednostavno napravite središnji razdeljak da biste postigli karakterističan oblik šiški poput zavese. Korišćenje okrugle četke takođe može pomoći u stvaranju mekog pokreta. Fen za kosu treba usmeravati sleva nadesno, a ne nadole. Ova tehnika dodaje volumen uz održavanje prirodnog izgleda.

Određeni proizvodi takođe mogu olakšati oblikovanje kose. Lagana pjena za oblikovanje kose može duže držati kosu i dati joj teksturu. Stručnjaci takođe preporučuju da ne koristite previše proizvoda kako biste izbjegli težak ili krut izgled. Zavjesa šiške takođe odgovaraju različitim tipovima kose. Na talasastoj kosi, one prirodno ističu pokret. Na kovrdžavoj kosi, cilj je dodati mekoću i kontrolisati oblik. Za tanku, ravnu kosu, svjetlije, sužene šiške stvaraju prozračniji efekat.

