Primijetili ste da vam se kosa prorjeđuje? Možda je četkate pogrešno

Frizeri upozoravaju da jedna svakodnevna navika može prorijediti kosu i ubrzati opadanje. Saznajte kako pravilno četkanje čuva gustinu i zdravlje vlasi.

Izvor: Mitriakova Valeriia/Shutterstock

Prečesto i agresivno četkanje može prorediti kosu.

Mehaničko oštećenje dovodi do lomljenja i gubitka volumena.

Pravilna tehnika četkanja pomaže da kosa ostane gušća.

Gubitak gustine kose jedan je od najčešćih estetskih problema kod žena, a mnoge nesvjesno svakodnevno prave grešku koja dodatno slabi vlas. Prema riječima frizera, jedna navika posebno se izdvaja kao tihi uzrok proređivanja kose - prečesto i agresivno četkanje.

Iako se četkanje smatra osnovom njege, stručnjaci upozoravaju da pogrešan način i učestalost mogu dovesti do lomljenja, stanjenja vlasi i postepenog gubitka volumena.

Zašto pretjerano četkanje prorjeđuje kosu

Kosa je najosjetljivija kada je suva i već mehanički opterećena stilizovanjem, gumicama ili trenjem o odjeću. Kada se četka više puta dnevno ili grubim pokretima, dolazi do mikrooštećenja strukture vlasi i slabljenja korijena.

Vremenom, to može dovesti do lomljenja dužine, proređivanja krajeva i gubitka prirodnog sjaja. Frizeri posebno ističu da je česta greška četkanje "za sjaj" tokom dana, koje zapravo samo dodatno iscrpljuje kosu.

Greške pri četkanju koje oštećuju kosu

Najviše štete nastaje kada se ponavljaju iste navike. Četkanje mokre kose običnom četkom i povlačenje od korena ka krajevima stvara napetost u vlasi i dovodi do pucanja. Agresivno raspetljavanje čvorova i prečesto četkanje tokom dana dodatno slabe strukturu kose, pa ona vremenom djeluje tanje i rjeđe, iako broj dlaka na temenu nije nužno smanjen.

Devojka češlja kosu

Izvor: Shutterstock

Kako pravilno četkati kosu (savjeti frizera)

Da bi kosa ostala gusta i jaka, važna je nježnija tehnika. Kosa se najprije lagano razdvoji prstima, zatim se raščešljava od krajeva ka gore, uz četku sa fleksibilnim vlaknima ili široki češalj kada je mokra. Stručnjaci naglašavaju da kosu nije potrebno četkati rutinski više puta dnevno - dovoljno je blago raščešljavanje ujutru i prije stilizovanja.

Navika koja pravi razliku u gustini

Kada se smanji mehaničko opterećenje, kosa zadržava dužinu, manje puca i vizuelno djeluje gušće. Upravo zato frizeri savjetuju da se četkanje posmatra kao kontrolisana njega, a ne automatska radnja.

Male promjene u svakodnevnoj rutini često su ključ očuvanja volumena, posebno kod tanke ili hemijski tretirane kose.