Da li kokosovo ulje zaista obnavlja oštećenu kosu? Evo kako se koristi, ali i kome nikako ne odgovara

Da li kokosovo ulje pomaže oštećenoj kosi? Saznajte kako djeluje, kome odgovara i kako se pravilno koristi u njezi kose.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Rutina njege kose može biti prilično složena. Od brojnih proizvoda do metoda koje poboljšavaju izgled i zdravlje kose, svako ima svoje "tajne formule" koje odgovaraju njegovom tipu kose i vlasišta. Neki se kunu u kokosovo ulje koje može doprinijeti sjaju i otpornosti kose, dok drugi nisu oduševljeni njegovim efektima. U nastavku saznajte kome je namenjeno i kako se pravilno koristi. Sve više ljudi okreće se jednostavnim i prirodnim rešenjima u bjuti rutini, pa tako i u nezi kose. Kokosovo ulje izdvaja se kao svestran i pristupačan saveznik u rutini koja stavlja naglasak na zdravlje vlasišta i kvalitet kose. To je biljno ulje dobijeno iz mesa zrelog kokosa, poznato po visokom sadržaju zasićenih masnih kiselina, naročito laurinske, koja ima sposobnost da prodre duboko u vlas. Zahvaljujući toj strukturi, kokosovo ulje ne deluje samo površinski, već može pomoći u jačanju vlasi iznutra.

Nega kose

Izvor: Shutterstock

Kokosovo ulje za kosu: kako djeluje i kome je namijenjeno

Redovnom upotrebom kokosovo ulje može pomoći da se vlasi manje lome i da zadrže vlagu. Takođe daje prirodan sjaj, umiruje suvo i nadraženo vlasište i štiti kosu od oštećenja tokom pranja i stilizovanja. U nezi kose može se koristiti na više načina, u zavisnosti od potreba.

Najčešće se koristi kao maska prije pranja: nanosi se na suvu kosu, ostavlja nekoliko sati, a zatim ispira šamponom. Može poslužiti i kao tretman za vlasište — lagano se umasira kako bi se podstakla cirkulacija. Često se nanosi i na krajeve kose radi zaštite od pucanja i isušivanja, a za intenzivnu negu može ostati na kosi i tokom noći.

Ipak, iako je prirodan proizvod, kokosovo ulje ne odgovara svima. Negativna iskustva najčešće uključuju osjećaj težine i masnoće, naročito kod tanke kose, kao i moguće zapušavanje pora na vlasištu kod osjetljive kože. Ako se nanese previše, može se teže ispirati, a kod nekih tipova kose čak izazvati i suvoću pri prečestoj upotrebi. Zato je važno pronaći pravi odnos količine i učestalosti — jer je kod fine kose manje često više.