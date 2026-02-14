Greške u njezi kose: Ovo su navike koje treba da promijenite

Saznajte 9 navika koje frizeri žele da prestanemo raditi kako bismo imali zdravu, sjajnu i lepo stilizovanu kosu. Savjeti uključuju pranje, sušenje, prevenciju i pravilnu njegu vlasišta.

Izvor: Alliance Images/Shutterstock

Prečesto pranje, agresivno trljanje i nepažljivo stilizovanje oštećuju kosu i uklanjaju prirodna ulja.

Samostalne korekcije, zanemarivanje prevencije i neadekvatna njega vlasišta mogu uništiti strukturu frizure.

Kontrolisana njega, zaštita od toplote i pravilna rutina iznutra i spolja čuvaju zdravlje i sjaj kose.

Koliko god željeli imati zdravu kosu i uvijek savršenu frizuru, neke navike je teško izbaciti iz rutine iako kosa zbog njih pati. Od prečestog pranja i agresivnog trljanja ručnikom do ignorisanja vlasišta i stilizovanja bez zaštite od toplote, često radimo stvari koje sabotiraju zdrav izgled i podatnost kose. Frizeri svakodnevno vide šta kosi najviše šteti i žele da odmah prestanemo sa tim navikama kako bismo imali ljepšu i zdravu kosu.

1. Pretjerana upotreba ljubičastog šampona

Pretjerano korišćenje ljubičastog šampona može dovesti do beživotne i pepeljaste nijanse plave kose, umjesto svježe i sjajne. Za prirodan izgled plave boje bolje je kosu tonirati nježno i kontrolisano.

2. Samostalno "popravljanje" frizure

Samostalno sječenje pramenova kod kuće može uništiti strukturu frizure. Male, neplanirane promjene otežavaju postizanje željenog oblika i stila, pa je bolje prepustiti korekcije profesionalcima.

Skraćivanje šiški

Izvor: Shutterstock

3. Grubo trljanje peškirom

Grubo trljanje kose peškirom otvara kutikulu i izaziva petljanje i lomljenje vlasi, posebno kod mokre i obojene kose. Umjesto toga, kosu nježno pritiskajte kako biste uklonili vodu.

4. Saniranje problema umjesto prevencije

Prevencija je ključ zdrave kose – zaštita od toplote, pravilna njega vlasišta i odmor između tretmana su važniji od pokušaja popravljanja štete. Nikada ne spavajte sa mokrom kosom.

Nega kose

Izvor: Alliance Images/Shutterstock

5. Očekivanje identične frizure kao na fotografiji

Frizura neće izgledati jednako na svakoj osobi – tip i gustina kose, oblik lica i struktura vlasi utiču na konačan izgled.

6. Prečesto pranje kose

Prečesto pranje uklanja prirodna ulja vlasišta, što vodi do suvoće i beživotnog izgleda. Idealno je prati kosu jednom ili dva puta nedjeljno blagim šamponima, piše Miss7.

Pranje kose

Izvor: Shutterstock

7. Zaboravljanje na "temelje"

Zdravlje kose zavisi od brige iznutra – pravilna ishrana, unos vode, smanjenje stresa i kvalitetna njega vlasišta daju najbolje rezultate.

8. Sušenje kose na zraku

Dugotrajno prirodno sušenje može oštetiti kosu jer mokra vlas trpi stres zbog težine vode. Kontrolisano sušenje sa zaštitom od toplote je sigurnija opcija.

Mokra kosa

Izvor: StoryTime Studio/Shutterstock

9. Zanemarivanje njege kose

Kosa zahteva svjestan i nježan pristup – korišćenje kvalitetnih četki i proizvoda za njegu, kao i izbjegavanje prečestog pranja, čuva njenu ljepotu i zdravlje.

(Lepa i srećna/Mondo)