Ako se farbate kod kuće, ovu grešku nemojte da pravite: Zbog toga vam boja nikada ne ispadne kao u salonu

Ako se farbate kod kuće, jedna česta greška može da uništi rezultat. Saznajte zašto boja ne ispadne kao u salonu i kako da postignete ravnomjeran, profesionalan efekat.

Izvor: Shutterstock

Najčešća greška kod farbanja kose kod kuće je žurba i neravnomjerno nanošenje farbe.

Zbog loše raspodjele proizvoda boja često ispadne neujednačena, jača pri korijenu, a slabija duž dlake.

Rješenje je strpljenje, podjela kose na sekcije i ravnomjerno nanošenje, a idealno je imati i pomoć druge osobe.

Ako ste primijetili da, koliko god pažljivo pratili uputstvo s kutije, boja kod kuće jednostavno nije ono što ste željeli, najvjerovatnije uporno griješite u istoj sitnici.

Iako ništa ne može da zamijeni odlazak u frizerski salon i predavanje kose u ruke profesionalca, farbanje kod kuće je vrlo popularno i zapravo može da da fenomenalne rezultate. Naravno, samo ako to radite pravilno!

Farbanje kose kod kuće je praktičnije i jeftinije, ali da biste zaista postigli boju koju želite, vrlo je važno da poštujete ključna pravila i pažljivo pratite uputstvo s kutije.

Međutim, čak i kad se sve ostalo uradi prema instrukcijama, često pravimo istu grešku, zbog koje se boja ne primi kako smo željeli ili bude neujednačena. U pitanju je, naravno, žurba i neravnomjerno nanošenje farbe za kosu.

Strpljenje i ravnomjerno farbanje su najvažniji

Kada se farbamo sami, često nesvjesno preskačemo neke pramenove, na neke nanosimo previše proizvoda, a druge jedva dotaknemo, odvajamo previše kose odjednom u žurbi... Zato se često desi da boja najbolja bude pri korijenu, gdje smo je nanijeli na početku, a potom blijedi niz dlaku.

Problem uglavnom nastaje jer kosu ne vidimo iz svih uglova. Zadnji dio glave i donji slojevi često ostaju loše prekriveni, bez obzira na to koliko se trudili.

Upravo zato frizeri uvijek insistiraju da farbanje bude timski posao: druga osoba može ravnomjerno da rasporedi boju, razdvoji pramenove i kontroliše količinu proizvoda, jer vidi cijelu glavu i ima bolju kontrolu nad četkicom iz svih uglova.

Samostalno farbanje kose

Izvor: Shutterstock

Kako ne pogriješiti prilikom farbanja kod kuće?

Dakle, ako se ipak farbate kod kuće, ključ uspeha su strpljenje i ravnomjerno nanošenje. Podijelite kosu na dijelove, pričvrstite šnalama ako je to potrebno, nanosite istu količinu boje na svaki pramen i ne preskačite nijedan dio. Razmišljajte ekonomično, tako ne potrošite prebrzo mnogo farbe za kosu, tako da vam za ostatak kose ostane vrlo mala količina, piše Glossy.

Idealno je da zamolite nekoga da vam pomogne, a razlika u rezultatu biće više nego primjetna.