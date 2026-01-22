Da li se PVC prozori mogu ofarbati? Ako su požutjeli od sunca i dima, postoji rješenje

PVC prozore možete da ofarbate i prilagodite enterijeru.

Izvor: Shutterstock

Požuteli PVC prozori nisu lijep prizor, ali to ne znači da moraju takvi i da ostanu. Ako želite da ponovo izgledaju kao novi, stručnjaci kažu da je farbanje sasvim prihvatljivo rješenje – uz dobru pripremu i pravi izbor materijala.

Sve više vlasnika stanova i kuća odlučuje se da umjesto kupovine skupih novih PVC prozora, osvježi postojeće i tako im produži vijek trajanja. Ova praksa nije samo estetski trik, već i način da se uštedi novac i unaprijedi izgled enterijera.

Arhitektkinja Natalija Mezenceva ističe da uz pravilnu pripremu površine i pažljiv izbor boje, plastični prozori mogu postati upečatljiv dizajnerski element prostora. Stručnjaci za uređenje doma dodaju da je farbanje PVC prozora relativno jednostavan proces kojim se može značajno promeniti izgled stana ili kuće, bez velikih ulaganja.

Ključ uspjeha je u adheziji – sposobnosti boje da se čvrsto veže za plastičnu površinu. Prije farbanja, prozore je neophodno temeljno oprati i odmastiti, naročito ako se nalaze u kuhinji ili prostorijama gdje se nakuplja masnoća. Okove je najbolje ukloniti, a staklo zaštititi selotejpom kako bi se izbjegla oštećenja.

prozori

Izvor: Shutterstock

Građevinski inženjer Aleksej Gončarov savjetuje da se površina dodatno blago matira finim brusnim papirom ili abrazivnim sunđerom. Time se stvara mikrohrapavost koja omogućava boji da se bolje veže. Nakon brušenja, površinu treba ponovo očistiti i nanijeti odgovarajući prajmer namijenjen plastici, kako bi završni sloj bio dugotrajan i ujednačen.

Kada je riječ o boji, preporučuju se akrilne ili poliuretanske boje na bazi vode. One se brzo suše, nemaju intenzivan miris i otporne su na UV zračenje. Najbolji rezultat postiže se nanošenjem dva do tri tanka sloja.

Stručnjaci upozoravaju da kvalitet materijala igra veliku ulogu: bolje boje zadržavaju intenzitet i štite površinu od bledenja, dok jeftinije varijante brzo gube sjaj i zahtijevaju češće obnavljanje.

Farbanje PVC prozora sve je popularnije među onima koji žele da osvježe prostor i prilagode ga sopstvenom stilu. Uz malo strpljenja i pažnje, čak i prozori koji su godinama bili izloženi suncu i dimu mogu ponovo izgledati uredno, svježe i moderno.

Tekst: Glossy / Lepa&Srećna