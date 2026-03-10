Dostavljača pojurile ćurke, urnebesan snimak doveo sve do suza

Snimak na kojem dvije znatiželjne ćurke jure dostavljača postao je hit na internetu.

Izvor: Instagram/nypost

Jedna žena iz Branforda snimila je urnebesnu igru jurnjave između vozača dostave kompanije UPS i dvije veoma radoznale divlje ćurke. Nažalost, za vozača to baš i nije bila zabavna igra.

Video je vrlo brzo pobrao brojne simpatije:

Na snimku se može čuti kako dostavljač izgovara dok bježi od njih od auta do vrata: "Imam 40 godina, prestar sam za ovo!"

Uslijedili su komentari: "Uradiš kardio dok radiš, gledaj sa ljepše strane", "Dajte mu obavezno bonus, povišicu, toplu čokoladu i neka odrijema", "Naplata za Dan zahvalnosti".

(Mondo.rs)