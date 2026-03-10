logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dostavljača pojurile ćurke, urnebesan snimak doveo sve do suza

Dostavljača pojurile ćurke, urnebesan snimak doveo sve do suza

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Snimak na kojem dvije znatiželjne ćurke jure dostavljača postao je hit na internetu.

Dostavljača pojurile ćurke Izvor: Instagram/nypost

Jedna žena iz Branforda snimila je urnebesnu igru jurnjave između vozača dostave kompanije UPS i dvije veoma radoznale divlje ćurke. Nažalost, za vozača to baš i nije bila zabavna igra.

Video je vrlo brzo pobrao brojne simpatije:

Na snimku se može čuti kako dostavljač izgovara dok bježi od njih od auta do vrata: "Imam 40 godina, prestar sam za ovo!"

Uslijedili su komentari: "Uradiš kardio dok radiš, gledaj sa ljepše strane", "Dajte mu obavezno bonus, povišicu, toplu čokoladu i neka odrijema", "Naplata za Dan zahvalnosti".

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

dostavljači ćurke smiješni video

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA