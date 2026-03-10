logo
Moć, zadužbine i nasljeđe: Izložba o najznačajnijim ženama srednjeg vijeka u Muzeju RS

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

U mjesecu kada posebnu počast odajemo ženama, Muzej Republike Srpske otvara izuzetnu izložbu posvećenu ženi u srednjem vijeku.

Moć, zadužbine i nasljeđe: Izložba o najznačajnijim ženama srednjeg vijeka u Muzeju RS Izvor: Muzej RS

U četvrtak, 12. marta 2026. godine u 19 časova, biće svečano otvorena izložba „Žena u srednjem vijeku u Bosni i Srbiji“ kustoskinje istoričarke Aleksandre Popić.

"Ova jedinstvena izložba ukazuje na značaj žena u našoj srednjovjekovnoj prošlosti, od Jelene Anžujske do Angeline Branković i predstavlja lepezu izuzetnih žena, kraljica, kneginja, banica, carica, hercežica, i bez obzira koju su titulu nosile, najznačajnijih žena srednjeg vijeka", stoji u najavi Muzeja RS.

Ono što su ostavile iza sebe, zatim povelje, pisma i dokumenti koje su pisale, izdavale, ili u kojima se pominju, a koji su sačuvani, predstavljeno je na ovoj izložbi.

Kako su istakli, izložba donosi i prikaz ženskih srednjovjekovnih kostima, odnosno ono što je žena toga vremena mogla da bude: vladarka, vlastelinka, monahinja i žena iz naroda. Ove četiri uloge žene prikazane su sa četiri ženska kostima. Posjetioci će moći da vide različitost u odijevanju naših žena u srednjem vijeku, ali i bogatstvo odežda onih žena koje su pripadale povlaštenom sloju društva.

Uz trodimenzionalne eksponate, biće predstavljen i niz članova Dušanovog zakonika kojima je određen pravni položaj žene u srednjovjekovnoj Srbiji.

"Poruka koju nosi ova izložba ja da ne smijemo da zaboravimo ulogu žena kroz istoriju. Naše srednjovjekovne vladarke su ostavile iza sebe mnoge zadužbine, plemenita djela i značajan doprinos kulturi i duhovnom stvaralaštvu. To je ono na šta uvijek treba da se podsjećamo, i sa ponosom ističemo", poručeno je iz Muzeja.

Ulaz na otvaranje izložbe je slobodan za sve posjetioce.

Uz ovu izložbu biće predstavljena i publikacija pod nazivom „Žene u srednjem vijeku na području Bosne i Srbije“ autorke Aleksandre Popić.

(Mondo)

Muzej RS žene izložba

