170 godina od rođenja velikog naučnika: Teslin život, transformator i brodić u Muzeju RS (FOTO/VIDEO)

U Muzeju Republike Srpske povodom jubileja 170. godišnjice rođenja našeg i svjetskog velikana i naučnika Nikole Tesle, otvorena je izložba „Život i djelo Nikole Tesle“ u organizaciji Saveza inovatora Republike Srpske.

Izložba obuhvata 34 banera na kojima je slikom i tekstom ilustrovan život i djelo Nikole Tesle.

Na njima, kroz tekst i slike možete vidjeti sve od Teslinog rođenja, školovanja, izuma, priznanja, ali i neuspjeha pa do smrti slavnog naučnika koji je promijenio živote svih nas.

Saznaćete koliko ima Teslinih spomenika u svijetu, kao i zanimljivosti o Muzeju Nikole Tesle u Beogradu, te kako je muzejska građa stigla baš u Beograd. Zašto je jedinica za magnetnu indukciju ponijela Teslino prezime, ali i da postoje asteroid i krater na Mjesecu koji nose njegovo ime.

Banjalučani se često šale kako je Tesla u Banjaluci dobio pogrešnu ulicu. Iako je izumio dvosmjernu (naizmjeničnu) struju, ulica u samom centru grada koja nosi njegovo ime je jednosmjerna.

Pročitaćete kako je, dok je izvodio svoje eksperimente, ljudim zastajao dah, kao i to kako je Tesla napravio spektakl u Americi i brojne druge zanimljivosti.

Na ovoj izložbi koju možete pogledati do 7. februara prezentovana su i dva „živa“ eksponata.

Teslin transformator (Teslina zavojnica) je jedan od najpoznatijih izuma Nikole Tesle i simbol njegove vizije bežičnog prenosa energije.

Riječ je o uređaju koji proizvodi visokonaponsku, visokofrekventnu naizmjeničnu struju, sposobnu da stvori spektakularne električne varnice i munje. Tesla ga je konstruisao krajem 19. vijeka kako bi istraživao bežični prenos električne energije i signala.

Tesla je pomoću ovog uređaja uspio da pali sijalice bez žica, samo koristeći energiju iz vazduha.

Iako se danas najčešće koristi u edukativne i demonstracione svrhe, Teslin transformator je imao ogroman uticaj na razvoj radija, televizije, bežičnih komunikacija i visokonaponske tehnike. Ostao je jedan od najupečatljivijih dokaza Tesline genijalnosti i njegove ideje da energija treba da bude dostupna svima.

Drugi "živi" eksponat - Teslin brodić jedan je od najfascinantnijih, ali često zaboravljenih izuma Nikole Tesle. Predstavljen je javnosti 1898. godine u Njujorku i smatra se prvim uređajem na svijetu upravljanim daljinski pomoću radio-talasa.

Tesla je konstruisao mali brod koji je mogao da se kreće, mijenja pravac i pali svjetla, a sve to bez ikakvih žica – komandama koje je slao putem bežičnih signala. Publika tog vremena bila je zaprepašćena, a mnogi su vjerovali da se radi o trikovima ili „telepatiji“.

Ovim izumom Tesla je postavio temelje radio-upravljanja, robotike, dronova i savremenih bespilotnih sistema. Sam naučnik je smatrao da će se ovakva tehnologija koristiti u mirnodopske i vojne svrhe, ali i kao korak ka razvoju „inteligentnih mašina“.

Iza Tesle je ostalo i mnogo neostvarenih projekata. Jedan od najambicioznijih bio je bežični prenos električne energije i informacija na velike udaljenosti. U tu svrhu započeo je gradnju čuvene Vordenklif kule (Wardenclyffe Tower) u Njujorku, zamišljene kao globalni sistem za bežičnu komunikaciju i napajanje energijom. Projekat je obustavljen zbog nedostatka finansijske podrške, iako je ideja prethodila savremenom internetu i bežičnim mrežama.

"Moj projekat bio je odložen prirodnim zakonima. Svijet za njega još nije bio spreman. Bio je isuviše ispred vremena u kome je nastao", rekao je Tesla kada je ovaj projekat obustavljen.

Upravo ova njegova rečenica možda i najbolje opisuje život Nikole Tesle koji se i danas smatra genijem koji je živio ispred svog vremena, a čije ideje i dalje osvjetljavaju svijet.

