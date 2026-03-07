Knedle za supu od kukuruznog brašna ili palente: Lako i brzo se prave, a ne raspadaju se

Evo kako da brzo i lako pripremite knedle za supu od kukuruznog brašna ili palente koje se ne raspadaju.

Ove knedle su sjajna mala promena u odnosu na klasične knedle od griza. Jednako su mekane i ukusne, a prave se od kukuruznog brašna ili palente.

Idealne su kad vam se jede domaća supa, a u kući nemate griz. Brzo se pripremaju, ne raspadaju se i odličan su izbor i za početnike u kuhinji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: knedle

Porcije/Količina: za 2–3 tanjira supe

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja: 10–15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

40 ml ulja

1 jaje

7 kašičica kukuruznog brašna ili palente

prstohvat praška za pecivo

Priprema:

1. korak: Mućenje jaja

U dubljoj posudi sjedinite jaje i ulje, pa viljuškom mutite dok smjesa ne postane svetla i blago pjenasta. U galeriji ispod možete pogledati posne zamjene za jaja.

2. korak: Dodavanje brašna ili palente

Dodajte kukuruzno brašno ili palentu i prašak za pecivo. Lagano sjedinite viljuškom da dobijete glatku, mekšu smjesu. Ostavite da odmori 5 minuta kako bi se sastojci povezali.

3. korak: Ubacivanje u supu

U međuvremenu zagrijte supu da blago vri. Kašičicu kratko umočite u supu, zahvatite malo smese i spuštajte knedle direktno u lonac.

Mali savjet: U smjesu možete dodati prstohvat soli ili malo sitno sjeckanog peršuna. Knedle će ostati lagane, a supa će dobiti lijep šmek.

4. korak: Kuvanje

Kuvajte na tihoj vatri 3–4 minuta, zatim nježno okrenite knedle i kuvajte još nekoliko minuta, dok ne omekšaju i ne počnu da tonu ka dnu.

5. korak: Odmaranje

Sklonite supu sa ringle, poklopite i ostavite da odstoji još 5–10 minuta kako bi knedle upile aromu supe i postale još mekše.