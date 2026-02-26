logo
Čitaoci reporteri

Lovačke šnicle sa gotovom mješavinom za đuveč: Najjednostavniji ručak u kojem će svi uživati

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
Napravite najjednostavniji ručak u kojem će svi uživati, po ovom receptu za lovačke šnicle sa gotovom mješavinom za đuveč.

jednostavan recept za lovačke šnicle Izvor: Shutterstock

Ako nemate mnogo vremena za pripremu ručka, lovačke šnicle sa gotovom mješavinom za đuveč su praktično i ukusno rješenje.

Mekane šnicle u bogatom povrtnom sosu odlične su uz krompir pire ili svježu salatu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 3–4 osobe

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja/kuvanja: 25–30 minuta

Ukupno vreme pripreme: 40–45 minuta

Težina: lako

 Sastojci:

  • 500 g junećih šnicli (mogu i svinjske)
  • ulje za prženje
  • 2–4 kašike brašna
  • 1 crni luk
  • 2 čena bijelog luka
  • 400 g gotove mješavine za đuveč
  • 200 ml pasiranog paradajza
  • So, biber i ostali začini po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema šnicli

Izlupajte šnicle, posolite i uvaljajte u brašno. Šnicle propržite na zagrijanom ulju dok ne dobiju zlatnu boju, pa ih izvadite iz tiganja. U galeriji ispod pogledajte koje još dijelove mesa možete da koristite za ovaj recept.

2. korak: Dinstanje luka

U istoj masnoći propržite sitno sjeckani crni luk i izgnječeni bijeli luk.

3. korak: Dodavanje đuveča i paradajza

Dodajte mješavinu za đuveč, pasirani paradajz i začine. Po potrebi podlivajte sa malo vode.

Ako želite gušći sos

Pred kraj kuvanja dodajte kašičicu brašna razmućenu u hladnoj vodi i miješajte dok se sos ne zgusne.

4. korak: Krčkanje

Vratite šnicle u tiganj i kuvajte ih na smanjenoj temperaturi još 20-ak minuta dok se svi ukusi ne povežu.

6. korak: Posluženje

Poslužite uz krompir pire, svježu salatu i domaći hljeb.

