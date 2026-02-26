Napravite najjednostavniji ručak u kojem će svi uživati, po ovom receptu za lovačke šnicle sa gotovom mješavinom za đuveč.

Izvor: Shutterstock

Ako nemate mnogo vremena za pripremu ručka, lovačke šnicle sa gotovom mješavinom za đuveč su praktično i ukusno rješenje.

Mekane šnicle u bogatom povrtnom sosu odlične su uz krompir pire ili svježu salatu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 3–4 osobe

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja/kuvanja: 25–30 minuta

Ukupno vreme pripreme: 40–45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g junećih šnicli (mogu i svinjske)

ulje za prženje

2–4 kašike brašna

1 crni luk

2 čena bijelog luka

400 g gotove mješavine za đuveč

200 ml pasiranog paradajza

So, biber i ostali začini po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema šnicli

Izlupajte šnicle, posolite i uvaljajte u brašno. Šnicle propržite na zagrijanom ulju dok ne dobiju zlatnu boju, pa ih izvadite iz tiganja. U galeriji ispod pogledajte koje još dijelove mesa možete da koristite za ovaj recept.

Vidi opis Lovačke šnicle sa gotovom mješavinom za đuveč: Najjednostavniji ručak u kojem će svi uživati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

2. korak: Dinstanje luka

U istoj masnoći propržite sitno sjeckani crni luk i izgnječeni bijeli luk.

3. korak: Dodavanje đuveča i paradajza

Dodajte mješavinu za đuveč, pasirani paradajz i začine. Po potrebi podlivajte sa malo vode.

Ako želite gušći sos Pred kraj kuvanja dodajte kašičicu brašna razmućenu u hladnoj vodi i miješajte dok se sos ne zgusne.

4. korak: Krčkanje

Vratite šnicle u tiganj i kuvajte ih na smanjenoj temperaturi još 20-ak minuta dok se svi ukusi ne povežu.

6. korak: Posluženje

Poslužite uz krompir pire, svježu salatu i domaći hljeb.