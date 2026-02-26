Lovačke šnicle sa gotovom mješavinom za đuveč: Najjednostavniji ručak u kojem će svi uživati

Napravite najjednostavniji ručak u kojem će svi uživati, po ovom receptu za lovačke šnicle sa gotovom mješavinom za đuveč.
Ako nemate mnogo vremena za pripremu ručka, lovačke šnicle sa gotovom mješavinom za đuveč su praktično i ukusno rješenje.
Mekane šnicle u bogatom povrtnom sosu odlične su uz krompir pire ili svježu salatu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 3–4 osobe
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja/kuvanja: 25–30 minuta
Ukupno vreme pripreme: 40–45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g junećih šnicli (mogu i svinjske)
- ulje za prženje
- 2–4 kašike brašna
- 1 crni luk
- 2 čena bijelog luka
- 400 g gotove mješavine za đuveč
- 200 ml pasiranog paradajza
- So, biber i ostali začini po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema šnicli
Izlupajte šnicle, posolite i uvaljajte u brašno. Šnicle propržite na zagrijanom ulju dok ne dobiju zlatnu boju, pa ih izvadite iz tiganja. U galeriji ispod pogledajte koje još dijelove mesa možete da koristite za ovaj recept.
2. korak: Dinstanje luka
U istoj masnoći propržite sitno sjeckani crni luk i izgnječeni bijeli luk.
3. korak: Dodavanje đuveča i paradajza
Dodajte mješavinu za đuveč, pasirani paradajz i začine. Po potrebi podlivajte sa malo vode.
Pred kraj kuvanja dodajte kašičicu brašna razmućenu u hladnoj vodi i miješajte dok se sos ne zgusne.
4. korak: Krčkanje
Vratite šnicle u tiganj i kuvajte ih na smanjenoj temperaturi još 20-ak minuta dok se svi ukusi ne povežu.
6. korak: Posluženje
Poslužite uz krompir pire, svježu salatu i domaći hljeb.