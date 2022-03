Karađorđeva šnicla je nastala "od muke": Titov kuvar Mića osmislio je stotine recepata koje svi znamo

Titov kuvar, čuveni Mića, otkrio je kako je nastala slavna karađorđeva šnicla!

Izvor: Shutterstock/RTS/screenshot

Ukoliko ne znate šta biste spremili za nedeljni ručak možda je "karađorđeva šnicla" dobro rješenje. Ovih dana je proslavila 66. rođendan. Baš toliko godina je prošlo otkako ju je izmislio Titov kuvar Milovan Mića Stojanović.

Mića je kuvar, kaže, tek 70 godina. Za to vrijeme, majstor kulinarstva Milovan Mića Stojanović je, kako i glasi naziv jedne njegove knjige, skuvao istoriju. Njegove specijalitete probali su Čerčil i Staljin, Gadafi i Indira Gandi, Hajle Selasije i engleska kraljica...

Da sve ovo stane u jednu karijeru bilo bi dovoljno, a on je uz to osmislio i više od 200 jela koja prije njega nisu postojala u domaćim restoranima. Mićin najuspešniji izum – "karađorđeva šnicla" ovih dana slavi 66. rođendan.

"Došao je jedan gost i tražio je od mene kijevski kotlet, ja nisam imao ni pileće meso za kijevski kotlet nisam imao ni puter, ali na moje umijeće ja sam rekao napraviću ja slično nešto. Ja sam umesto piletine napravio teletinu i umesto putera kajmak. Napravio i bilo je odlično", sjeća se kuvar Milovan Mića Stojanović.

I tako je vožd dobio svoju šniclu. Mića nam objašnjava i kako je dobila ime.

"Morao sam da budem oprezan, komunistička partija je neke rezala, a neke nije. Ja sam morao da vodim računa šta će da kaže partija, da li je to to ili nije. Karađorđe je morao da bude priznat i zbog Karađorđeve zvijezde. I onda sam to 'ubo', jer da sam neko drugo jelo koje nije išlo komunističkoj partiji ne bi valjalo", kaže kuvar Mića.

Na pitanje da li je očekivao da njegov kulinarski izum bude toliko popularan odgovara odrično.

"Iskren da budem nisam očekivao. Ali sam vremenom znao da mora da dođe kako treba i da stvari legnu na svoje mjesto. Imao sam prilike kad sam putovao kroz svijet, pa pitaju za nacionalno jelo – 'karađorđeva šnicla', tako da ona je sada na svim kontinentima prisutna po imenu, a to je velika stvar", naglašava Stojanović čiju je kulinarsku karijeru obilježilo i to što je 25 godina kuvao za Tita.

Na pitanje da li je Tito bio ljubitelj Mićinog najpoznatijeg jela, Mića ističe:

"Tito je bio veliki gurman, on ne da je volio 'karađorđevu', on je volio sve. Najviše je volio jela od tijesta - a to su gibanice, pite, štrudle razne... Volio je jela od testa i nikada nije našao manu."

Mića je i autor i kum mnogih srspkih jela kao što su "oplenačke palačinke", "rudnička gibanica", "njeguški stek"... Sva ova jela su na meniju i u njegovom restoranu koji je prepustio sinu Milanu. Kaže i da u restoran gosti najčešće svraćaju namjenski kako bi probali ovu šniclu.

"Definitivno je najpopularnija i najtraženija 'karađorđeva šnicla', tik uz nju je 'njeguški stek', i 'medaljoni dobra rada' koji su moje omiljeno jelo", kaže Milan koji je krenuo očevim kulinarskim stopama, a dodaje da i Mićini unuci obožavaju kuhinju i da imaju nasljednike u ovom poslu.

Mića je otkrio i zapisao oko 1.000 zaboravljenih srpskih jela. Kako ih spremiti učio je 53 generacije đaka u kuvarskoj školi. I u penziji ne miruje, povremeno kuva iz razonode i smišlja nove recepte.

