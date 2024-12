Napravite najjednostavniju ali preukusnu pastu "aglio e olio"

Italijani su majstori za pripremu hrane od vrlo malo namirnica i koje su cjenovno prihvatljive. Pasta "aglio e olio" jedan je od takvih recepata.

Izvor: Shutterstock

Ovo je pasta koja počiva na osnovama italijanske kuhinje, bijelom luku i maslinovim ulju, a koja se posebno priprema oko Napulja.

Tajna ovoga recepta počiva na idealnoj metodi dinstanja bijelog luka. Da bi jelo imalo savršen ukus, bijeli luk je potrebno narezati na sitne kriške i polako ga prepirjati u maslinovu ulju dok ne dobije zlatnožutu boju.

Ako je luk blijed, tjestenina neće imati punoću ukusa. Ako se previše uprži, dobiće gorčinu koja će uništiti ukus cijelog jela. Ljubitelji ljutih stvari u ovo jelo dodaju i čili papriku, koje jelu daju novu dimenziju, a na kraju sve zajedno završe s nešto svježeg peršuna.

Sastojci za tjesteninu aglio e olio:

400 grama sušenih špageta

125 ml maslinovog ulja

5-6 čenova bijelog luka

½ čajne kašičice pahuljica čilija

soli i bibera po želji

svježi peršun za posipanje po želji

Priprema:

Skuvajte tjesteninu prema upurstvo na pakovanju. Bijeli luk očistite i narežite na tanke kriške. U tavu stavite ulje i bijeli luk te ih zagrijavajte na laganoj do umjerenoj temperaturi dok ne dobiju zlatnosmeđu boju. Za to će vam trebati 10 do 15 minuta. Kada ste zadovoljni bojom bijelog luka, sve prelijte preko kuvane tjestenine i dobro promiješajte. Posolite, pobiberite, a po želji dodajte i čili papriku.

(MONDO)