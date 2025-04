Specijalitet kao iz restorana: Čuvena škotska jaja u mesu

Čuvena škotska jaja u mesu mogu da se skuvaju da budu tvrda, ali možete i da ih pripremite rovita.

Kako biste napravili jaja na ovaj način, prvo zagrijte rernu na 176 stepeni C. Zagrijte ulje u fritezi na 190 stepeni C. Stavite jaja u lonac i prelijte vodom. Pustite da provri. Poklopite, sklonite sa vatre i ostavite jaja u vrućoj vodi 10 do 12 minuta. Izvadite iz tople vode, ohladite i oljuštite.