Najbolji grčki recept za punjeni paradajz i paprike

Grčki recept za punjeni paradajz i paprike ćete često isprobavati, naročito tokom sezone ovog povrća.

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

8 velikih komada paradajza

4 velike zelene paprike

60 g putera

1 luk, isječen na kockice

1 čen bijelog luka, vrlo sitno isjeckan

1 kg mlevenog mesa

1 kašika soli

1 kašika mljevenog crnog bibera

120 ml vode

400 g kuvanog pirinča

120 ml maslinovog ulja

Zašto je korisno da jedete paprike? Paprike su bogate vitaminima A i C, kao i fitonutrijentima i vlaknima. Imaju antioksidativna svojstva i jačaju imunitet. Pored toga su izvor gvožđa, kalcijuma, folata, kalijuma, vitamina E, K i B6.

Recept za punjeni paradajz i paprike:

Kako biste pripremili paradajz i paprike, prvo odsijecite vrhove paradajza, ali ne do kraja, tako da ostane malo pričvršćeno kao poklopac. Izvadite unutrašnjost paradajza i prebacite u veliku činiju i iscediti sokove iz paradajza. Potom odsijecite vrhove zelene paprike i sačuvajte za kasniju upotrebu, izvadite sjeme i membrane. Rasporedite paradajz i paprike u posudu za pečenje.

Zagrijte rernu na 190 stepeni C. Zagrijte puter u tiganju na srednjoj vatri i pržite i miješajte luk i bijeli luk u rastopljenom puteru dok ne omekšaju, 5 do 10 minuta. Dodajte mljeveno meso, so i crni biber. Pržite dok govedina ne porumeni 5 do 10 minuta.

Pomiješajte unutrašnjost paradajza i vodu u smjesu mesa, staviti da provri i kuvajte oko 15 minuta. Dodajte pirinač i pustite da proključa, pa skinite tiganj sa vatre. Kašiku ove mješavine ubacite u paradajz, stavite poklopce paradajza odozgo i poređajte ih u posudu za pečenje.

Napunite paprike mešavinom mesa i pirinča i poklopite odozgo drugim komadom paprike. Slažite paprike bočno u posudu za pečenje. Punjeni paradajz i paprike prelijte maslinovim uljem i začinite solju i biberom. Pecite u zagrejanoj rerni 30 minuta. Okrenite paprike i nastavite da pečete dok ne omekšaju, još oko 30 minuta. Uživajte!

