Recept za najjednostavniji pilav sa piletinom i paprikom

Idealno jelo za tople dane kada je nezamislivo da stojite kraj šporeta i kuvate. Sve sastojke za pilav pomiješajte, izlijte u pleh i stavite da se peku u rerni.

Izvor: Screenshot/Instagram/gina.kaas

Sastojci:

800 g piletine bez kostiju, isečene na veličinu zalogaja

4 paprike, isječene na komade

240 g pirinča, opranog

500 ml pavlake za kuvanje (15% masti ili po želji)

400 ml pilećeg ili povrtnog bujona

5 kašika koncentrata paradajza

mljevena paprika (slatka), bijeli luk u prahu

so i biber po ukusu

rendani sir (po želji)

svježe seckani peršun za dekoraciju

Priprema pilava sa piletinom i paprikom:

U veću vatrostalnu posudu ili dublji pleh stavite oprani pirinač, komade piletine i paprike. U posebnoj posudi sjedinite pavlaku, bujon i koncentrat paradajza. Dodajte mljevenu papriku, beli luk u prahu, so i biber, pa dobro promiješajte. Prelijte smjesu preko piletine, pirinča i paprika u posudi. Po želji, pospite rendanim sirom, da se uhvati fina korica po površini pilava!

Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 40–50 minuta, dok jelo ne dobije zlatno-smeđu boju i pirinač ne omekša. Poslužite posuto svježim seckanim peršunom.

(MONDO)