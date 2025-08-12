Recept za najjednostavniji pilav sa piletinom i paprikom

Idealno jelo za tople dane kada je nezamislivo da stojite kraj šporeta i kuvate. Sve sastojke za pilav pomiješajte, izlijte u pleh i stavite da se peku u rerni.
Sastojci:
- 800 g piletine bez kostiju, isečene na veličinu zalogaja
- 4 paprike, isječene na komade
- 240 g pirinča, opranog
- 500 ml pavlake za kuvanje (15% masti ili po želji)
- 400 ml pilećeg ili povrtnog bujona
- 5 kašika koncentrata paradajza
- mljevena paprika (slatka), bijeli luk u prahu
- so i biber po ukusu
- rendani sir (po želji)
- svježe seckani peršun za dekoraciju
Priprema pilava sa piletinom i paprikom:
U veću vatrostalnu posudu ili dublji pleh stavite oprani pirinač, komade piletine i paprike. U posebnoj posudi sjedinite pavlaku, bujon i koncentrat paradajza. Dodajte mljevenu papriku, beli luk u prahu, so i biber, pa dobro promiješajte. Prelijte smjesu preko piletine, pirinča i paprika u posudi. Po želji, pospite rendanim sirom, da se uhvati fina korica po površini pilava!
Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 40–50 minuta, dok jelo ne dobije zlatno-smeđu boju i pirinač ne omekša. Poslužite posuto svježim seckanim peršunom.
(MONDO)