Recept za najjednostavniji pilav sa piletinom i paprikom

Autor mondo.ba
Idealno jelo za tople dane kada je nezamislivo da stojite kraj šporeta i kuvate. Sve sastojke za pilav pomiješajte, izlijte u pleh i stavite da se peku u rerni.

Pilav sa piletinom i paprikom Izvor: Screenshot/Instagram/gina.kaas

Sastojci:

  • 800 g piletine bez kostiju, isečene na veličinu zalogaja
  • 4 paprike, isječene na komade
  • 240 g pirinča, opranog
  • 500 ml pavlake za kuvanje (15% masti ili po želji)
  • 400 ml pilećeg ili povrtnog bujona
  • 5 kašika koncentrata paradajza
  • mljevena paprika (slatka), bijeli luk u prahu
  • so i biber po ukusu
  • rendani sir (po želji)
  • svježe seckani peršun za dekoraciju

Priprema pilava sa piletinom i paprikom:

U veću vatrostalnu posudu ili dublji pleh stavite oprani pirinač, komade piletine i paprike. U posebnoj posudi sjedinite pavlaku, bujon i koncentrat paradajza. Dodajte mljevenu papriku, beli luk u prahu, so i biber, pa dobro promiješajte. Prelijte smjesu preko piletine, pirinča i paprika u posudi. Po želji, pospite rendanim sirom, da se uhvati fina korica po površini pilava!

Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 40–50 minuta, dok jelo ne dobije zlatno-smeđu boju i pirinač ne omekša. Poslužite posuto svježim seckanim peršunom.

(MONDO) 

