Najbolji bataci iz rerne, prste da poližeš: Obavezno ih probajte sa ovim umakom od jogurta

Idealan ručak za tople dane, recept za savršeno hrskave i aromatične batake koji se spremaju u rerni i umak od grčkog jogurta. Rezultat - prste da poližeš!

Izvor: Screenshot/Instagram/andyseastcoastkitchen

Sastojci:

6 karabataka

maslinovo ulje

3 kašike paradajz paste

2 kašike grčkog jogurta

5 čenova bijelog luka, sitno isjeckanih

so, po ukusu

dimljena paprika u prahu

suvi origano Za umak:

4 kašike grčkog jogurta

šaka svježeg korijandera

polovina ljute papričice (po želji, bez sjemenki)

1 kašika maslinovog ulja

1 kašika crvenog vinskog sirćeta ili svježeg limunovog soka

so, po ukusu

Priprema:

U većoj posudi pomiješajte paradajz pastu, grčki jogurt, isjeckani bijeli luk, malo maslinovog ulja, dimljenu papriku, origano i so. Dobro sjedinite sastojke dok ne dobijete gustu marinadu. Ukoliko volite začinjeno, probajte i batake sa ovakvom marinadom, oduševiće vas!

Karabatake operite, osušite ubrusom i premažite pripremljenom marinadom sa svih strana. Po želji, ostavite da odstoje u frižideru 1–2 sata radi intenzivnijeg ukusa.

Zagrijte rernu na 200°C. Karabatake rasporedite na rešetku, ispod koje je postavljen pleh sa papirom za pečenje (za skupljanje masnoće). Pecite 40–45 minuta, ili dok ne dobiju hrskavu, zlatno-smeđu koricu.

Dok se meso peče, pripremite umak: u blender stavite jogurt, svež korijander, ljutu papričicu, maslinovo ulje, sirće (ili limunov sok) i so. Miksujte dok ne dobijete glatku kremastu teksturu.

Pečene karabatake poslužite tople, uz umak sa strane ili preko mesa.

