Najbolji bataci iz rerne, prste da poližeš: Obavezno ih probajte sa ovim umakom od jogurta

Idealan ručak za tople dane, recept za savršeno hrskave i aromatične batake koji se spremaju u rerni i umak od grčkog jogurta. Rezultat - prste da poližeš!
Sastojci:
-
6 karabataka
-
maslinovo ulje
-
3 kašike paradajz paste
-
2 kašike grčkog jogurta
-
5 čenova bijelog luka, sitno isjeckanih
-
so, po ukusu
-
dimljena paprika u prahu
-
suvi origano
Za umak:
-
4 kašike grčkog jogurta
-
šaka svježeg korijandera
-
polovina ljute papričice (po želji, bez sjemenki)
-
1 kašika maslinovog ulja
-
1 kašika crvenog vinskog sirćeta ili svježeg limunovog soka
-
so, po ukusu
Priprema:
U većoj posudi pomiješajte paradajz pastu, grčki jogurt, isjeckani bijeli luk, malo maslinovog ulja, dimljenu papriku, origano i so. Dobro sjedinite sastojke dok ne dobijete gustu marinadu. Ukoliko volite začinjeno, probajte i batake sa ovakvom marinadom, oduševiće vas!
Karabatake operite, osušite ubrusom i premažite pripremljenom marinadom sa svih strana. Po želji, ostavite da odstoje u frižideru 1–2 sata radi intenzivnijeg ukusa.
Zagrijte rernu na 200°C. Karabatake rasporedite na rešetku, ispod koje je postavljen pleh sa papirom za pečenje (za skupljanje masnoće). Pecite 40–45 minuta, ili dok ne dobiju hrskavu, zlatno-smeđu koricu.
Dok se meso peče, pripremite umak: u blender stavite jogurt, svež korijander, ljutu papričicu, maslinovo ulje, sirće (ili limunov sok) i so. Miksujte dok ne dobijete glatku kremastu teksturu.
Pečene karabatake poslužite tople, uz umak sa strane ili preko mesa.
