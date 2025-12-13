logo
Recept za vazdušaste posne mekike: Smazaćete ih prije nego što stignu da se ohlade

Izvor Stvar ukusa
0

Napravite vazdušaste posne mekike koje ćete smazati prije nego što stignu da se ohlade, po ovom receptu.

Recept za vazdušaste posne mekike Izvor: Shutterstock

Spolja blago hrskave, iznutra meke kao oblak, ove posne mekike su idealan doručak ili užina, bilo da ih služite uz džem, med ili posni namaz od kikirikija.

Tajna njihove besprekorne teksture krije se u pripremi tijesta sa strpljenjem i nježnom oblikovanju, bez previše miješenja i razvlačenja. Upravo zato ostaju vazdušaste, mekane i lagane, one vrste mekika koje nestaju brže nego što stignu da se ohlade.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije: 6-10

Vrijeme pripreme: 15 minuta + narastanje testa

Vrijeme pečenja: 15–20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat (sa narastanjem testa)

Težina: sredenje zahtijevno

Sastojci:

  • 400 g brašna
  • 200 ml tople vode
  • 2 kašičice ulja
  • 1 supena kašika šećera
  • 1 kašičica soli
  • 20 g svježeg kvasca
  • ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Aktiviranje kvasaca

U 100 ml tople vode rastvorite svježi kvasac i šećer. Dodajte jednu kašiku brašna i promiješajte. Ostavite da kvasac nadođe i zapeni.

2. korak: Miješenje tijesta

U velikoj posudi prosijte brašno, pa dodajte so i ulje. Sipajte nadošli kvasac i ostatak vode. Zamijesite meko, glatko tijesto koje se ne lijepi za ruke. Ostavite testo na toplom da naraste, treba da se udvostruči ili čak utrostruči.

Pažljivo sa temperaturom:

Pržite mekike na umjerenoj temperaturi. Ako je ulje previše vruće biće previše reš spolja, a sirove iznutra.

3. korak: Oblikovanje mekika

Nadošlo tijesto pažljivo prebacite na blago pobrašnjenu radnu površinu. Ne mesite ga ponovo, samo ga nežno razvucite rukama ili oklagijom. Isijecite ga nožem na kockice ili pravougaonike.

4. korak: Prženje

Ugrijte ulje na srednje jakoj temperaturi. Pržite mekike nekoliko minuta sa svake strane, dok ne porumene i lijepo narastu. Gotove mekike prebacite na papirne ubruse da upiju višak masnoće.

5. korak: Posluživanje

Najljepše su tople uz omiljeni namaz.

