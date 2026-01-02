logo
Kako ukloniti fleke od crnog vina? Uz ova 2 trika vaš stolnjak će biti kao nov

Kako ukloniti fleke od crnog vina? Uz ova 2 trika vaš stolnjak će biti kao nov

Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte uz pomoć koja 2 trika ćete ukloniti fleke od crnog vina sa stolnjaka.

Kako ukloniti fleke od crnog vina sa stolnjaka Izvor: Shutterstock

Nakon prazničnih okupljanja i bogatih trpeza, često ostanu ne samo lijepe uspomene već i neugledne fleke na stolnjaku.

Mrlje od crnog vina, naročito na belom platnu, spadaju među najčešće i najtvrdokornije. Ipak, dobra vijest je da se mogu ukloniti brzo i bez skupih sredstava - pod uslovom da reagujete na vrijeme.

Najvažnije pravilo je da ne čekate. Što se fleka pre tretira, veće su šanse da potpuno nestane.

Za uspješno čišćenje biće vam potrebni sastojci koje već imate u kući: kuhinjska so, bijelo vino, soda bikarbona, bebi puder i vrela voda.

Prvi korak: Upijanje vina

Čim primijetite mrlju, uzmite čistu krpu ili ubrus i lagano pritiskajte mjesto kako biste upili višak vina. Nemojte trljati, jer se tako fleka može još više razmazati.

Drugi korak: Neutralisanje fleke

Prelijte zaprljano mjesto malom količinom bijelog vina. Iako zvuči neobično, bijelo vino može da neutrališe pigment iz crnog vina. Ponovo tapkajte krpom i posmatrajte kako fleka postepeno blijedi.

attachment-vino-shutter-jpg
Izvor: Profimedia/Shutterstock

Ako fleka nije nestala

U tom slučaju, pospite mrlju solju ili sodom bikarbonom, a zatim preko dodajte sloj bebi pudera. Ostavite da odstoji neko vrijeme kako bi se vlaga i boja izvukle iz tkanine.

Nakon toga, stolnjak isperite u provreloj vodi, a zatim ga operite u veš mašini na odgovarajućem programu.

Uz malo strpljenja i ove jednostavne trikove, vaš stolnjak može ponovo izgledati kao nov, čak i poslije najveselijeg novogodišnjeg slavlja.

