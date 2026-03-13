logo
"Bacio ti se frajer": Ekstremni sportista skočio sa Bosmalove zgrade u Sarajevu (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Na Instagram profilu freeflow.nation objavljen je snimak na kojem se vidi kako maskirani muškarac izvodi base skok sa zgrade Bosmal u Sarajevu, jednog od najprepoznatljivijih i najviših stambeno-poslovnih kompleksa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Base jumper skočio sa bismala u sarajevu Izvor: screenshot/freeflow.nation

Video prikazuje trenutak kada skakač izlazi na ivicu zgrade, a zatim skače i aktivira padobran. U opisu objave stoji kratka poruka: "Dobro jutro, Sarajevo", nakon čega se padobranac spušta u park u sarajevskom naselju Hrasno.

Identitet skakača za sada nije poznat. Na snimku je vidljivo da osoba nosi masku, dok se na profilu mogu pronaći i drugi video zapisi sličnih skokova sa visokih objekata na različitim lokacijama.

Base jumping je ekstremni sport u kojem padobranci skaču sa fiksnih objekata poput zgrada, mostova, antena ili litica. Zbog visokog rizika i sigurnosnih razloga, ovakvi skokovi su u mnogim državama zabranjeni ili strogo regulisani, pa se često izvode bez službene dozvole.

Snimak skoka sa Bosmala brzo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža, gdje se dijeli uz komentare o hrabrosti, ali i opasnosti ovakvih adrenalinskih poduhvata.

