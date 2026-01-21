Kolinda skočila u ledenu vodu na najhladnijem mjestu na zemlji: Objavila snimak sa ekspedicije na Antarktik (Video)

Kolinda Grabar Kitarović skočila u ledenu vodu na Antarktiku.

Izvor: Instagram/nomadik.travel/Printscreen

Bivša predsjednica Hrvatske i diplomata Kolinda Grabar Kitarović (57) skočila je u ledenu vodu kod Antarktika, a objavila je i snimak trenutka koji će pamtiti zauvijek. Ona je sredinom januara ove godine objavila fotografiju na društvenim mrežama iz Južnog Čilea u Južnoj Americi sa poznatim hrvatskim travel-blogerom Kristijanom Iličićem koji je najavio ekspediciju na Antarktik.

Kako je navela u "Instagram" objavi, riječ je o "Polar Plunge" izazovu. To je na neki način tradicija gdje učesnici ovog izazova skaču u ledenu vodu, često kao deo ekspedicije.

Na njenom snimku se vidi kako stoji na čamcu, zavezana za kanap. Muškarac u odelu drži kanap, a ona diže ruke i uskače u ledenu vodu.

"Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta. Ovo je trenutak koji se pamti cijeli život", navela je ona u objavi.