Tramp možda neće moći da završi rat na Bliskom istoku: Pobjedu je već proglasio, a Iran se ne predaje

Tramp možda neće moći da završi rat na Bliskom istoku onako kako i kada to želi.

Američki predsjednik Donald Tramp je sredinom tekuće nedjelje izjavio da je rat sa Iranom "skoro pa završen" iako ga činjenično stanje na terenu demantuje, piše "CNN" u svojoj velikoj analizi rata na Bliskom istoku. Insajderi iz Bijele kuće tvrde da je Tramp pritisnut sa svih strana i da postoje različiti glasovi unutar Bijele kuće po pitanju načina vođenja rata sa Iranom, a bliže mu se i međuizbori koji se održavaju krajem godine.

Tramp je sada "upao u najstariju zamku modernog ratovanja" prema analizi "CNN-a". Vjerovalo se da će izraelsko-američka vojna operacija "Epski bijes" trajati kratko i da će biti brza, a ispostavilo se da se Iran ne predaje iako su prvog dana izgubili vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Trump may be unable to end the war he started with Iran, even if he wanted to

It is very clear the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) is seeking a blood revenge for the relentless assassination of its commanders and they have no intention stoppinghttps://t.co/yYQYpdApSL — GO GREEN (@ECOWARRIORSS)March 13, 2026

Dalje se u tekstu navodi da je "Bijela kuća možda prebrzo ušla u ovaj rat". Sa druge strane, Izrael je prvo ratovao sa Hamasom od 7. oktobra 2023. godine, a sada ima svoje ciljeve u regionu i njima odgovara bilo kakva varijanta sukoba sa Iranom.

Vrh režima Irana u Teheranu najavljuje da će se dalje boriti i da se neće predati. Tramp je već proglasio pobjedu, gotovo svakodnevno govori kako iranska vojska više nema ništa, ali se napadi Irana u regionu nastavljaju i ne jenjavaju.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.