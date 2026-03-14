Tramp možda neće moći da završi rat na Bliskom istoku: Pobjedu je već proglasio, a Iran se ne predaje

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Tramp možda neće moći da završi rat na Bliskom istoku onako kako i kada to želi.

Izbori iz Bijele kuće o ratu sa Iranom Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen/Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp je sredinom tekuće nedjelje izjavio da je rat sa Iranom "skoro pa završen" iako ga činjenično stanje na terenu demantuje, piše "CNN" u svojoj velikoj analizi rata na Bliskom istoku. Insajderi iz Bijele kuće tvrde da je Tramp pritisnut sa svih strana i da postoje različiti glasovi unutar Bijele kuće po pitanju načina vođenja rata sa Iranom, a bliže mu se i međuizbori koji se održavaju krajem godine.

Tramp je sada "upao u najstariju zamku modernog ratovanja" prema analizi "CNN-a". Vjerovalo se da će izraelsko-američka vojna operacija "Epski bijes" trajati kratko i da će biti brza, a ispostavilo se da se Iran ne predaje iako su prvog dana izgubili vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Dalje se u tekstu navodi da je "Bijela kuća možda prebrzo ušla u ovaj rat". Sa druge strane, Izrael je prvo ratovao sa Hamasom od 7. oktobra 2023. godine, a sada ima svoje ciljeve u regionu i njima odgovara bilo kakva varijanta sukoba sa Iranom. 

Vrh režima Irana u Teheranu najavljuje da će se dalje boriti i da se neće predati. Tramp je već proglasio pobjedu, gotovo svakodnevno govori kako iranska vojska više nema ništa, ali se napadi Irana u regionu nastavljaju i ne jenjavaju.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

