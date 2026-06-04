Incident na aerodromu u Frankfurtu: Povrijeđeno osoblje nakon pada točka na "boingu 787" kompanije "Lufthanza"

Više članova osoblja je povrijeđeno u incidentu sa stajnim trapom aviona "boing 787" kompanije "Lufthanza" na Međunarodnom aerodromu u Frankfurtu.

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Neimenovani portparol aerodroma rekao je da svi povrijeđeni primaju medicinsku pomoć.

On je dodao da je došlo do pada prednjeg točka aviona na aerodromu u Frankfurtu i da se i dalje utvrđuju okolnosti i detalji.

"Lufthanza" je potvrdila incident.

Neimenovani portparol kompanije "Fraport", koja upravlja aerodromom, rekao je da se incident dogodio danas oko 12.45 časova.

Novinska agencija "Blumberg" javila je ranije danas da u tom trenutku u letjelici nije bilo putnika.

Model "787", dvomotorni širokotrupni avion koji "Lufthanza" koristi uglavnom na dugim letovima, relativno je nov dodatak floti tog prevoznika.