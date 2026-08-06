UN upozoravaju: Islamska država i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnoj bezbjednosti

Islamska država i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru uprkos kontinuiranim protivterorističkim operacijama, upozoreno je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN.

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Teroristička organizacija Islamska država i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti, uprkos naporima koji se ulažu u borbu protiv nje, izjavila je šef Kabineta zamjenika generalnog sekretara UN Oguljeren Nijazberdijeva.

"Uprkos međunarodnim naporima, Islamska država i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti. Iako su kontinuirane protivterorističke operacije narušile djelovanje najvišeg rukovodstva te organizacije i umanjile njegovu sposobnost da centralizovano upravlja operacijama, ova grupa je nastavila da se prilagođava", rekla je Nijazberdijeva na sjednici Savjeta bezbjednosti UN, prenosi TASS.

Ona je naglasila da, uprkos oslabljenoj komandnoj strukturi Islamske države, ta ekstremistička organizacija ostaje otporna, a njene filijale povezuje zajednička ideologija.

"Islamska država i dalje koristi krhko bezbjednosno okruženje i dugotrajne oružane sukobe kako bi vršila dejstva, reorganizaciju i prikupljanje resursa", navela je Nijazberdijeva.

Ona je zaključila da sposobnost ove terorističke organizacije da se neprestano prilagođava promjenjivim okolnostima zahtijeva nastavak međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma.