U Siriji ubijena dva američka vojnika i prevodilac: Tramp najavio odmazdu protiv Islamske države

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs Izvor SRNA
Dva pripadnika američke vojske i jedan civilni prevodilac su danas ubijeni u napadu Islamske države u Siriji.

U Siriji ubijena dva američka vojnika i prevodilac Izvor: Shutterstock

Arapski mediji prenose da su napad izvele snage Islamske države i da ranjenih ima i među sirijskim vojnicima koji su bili u patroli s američkim.

Dva pripadnika američke vojske i jedan civilni prevodilac su danas ubijeni u napadu Islamske države u Siriji, kod Palmire, gdje su obavljali antiterorističke operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Vašingronu.

Tri vojnika su ranjena, rekao je portparol Pentagona Šon Parnel. Ministar odbrane Pit Hegset je rekao da su napadača ubile "partnerske snage" - Sirije.

Arapski mediji prenose da su napad izvele snage Islamske države i da ranjenih ima i među sirijskim vojnicima koji su bili u patroli s američkim, prenose mediji.

Nevladina Sirijska opservatorija za ljudska prava čije je sjedište u Velikoj Britniji, objavila je da je napadač bio pripadnik sirijskih snaga bezbjednosti.

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je ozbiljne mjere odmazde protiv "Islamske države" nakon smrti američkih vojnika u napadu u sirijskom gradu Palmiri.

"Ovo je bio napad `Islamske države` na SAD i Siriju u veoma opasnom dijelu Sirije, koji nije u potpunosti pod njihovom kontrolom. Predsjednik Sirije Ahmed el Šara je izuzetno ljut i uznemiren ovim napadom. Uslijediće veoma ozbiljna odmazda", napisao je Tramp u objavi na mreži "Socijalna istina".

Stotine američkih vojnika su u istočnoj Siriji u međunarodnoj koaliciji za suzbijanje djelovanja ekstremističke grupe Islamska država koja je prije tačno deset godina nakratko zauzela Palmiru, poprište današnjeg napada. Američki vojnici u Siriji su i ranije bili meta napada.

(Mondo.rs/Srna)

