Prve riječi vlasnika kluba u luksuznom skijalištu u kom je stradalo 40 ljudi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Vlasnik kluba u luksuznom skijalištu u švajcarskoj se kratko oglasio nakon tragedije u kojoj je stradalo 40 osoba.

Oglasio se vlasnik kluba u Švajcarskoj Izvor: X/SuisseAlert

Jedan od vlasnika kluba "Konstelasion", Žak Moreti, koji se nalazi u luksuznom švajcarskom skijalištu Kran Montana u kom je u novogodišnjoj noći stradalo 40 osoba, oglasio se kratko za švajcarski portal "24 Heures" o nezapamćenoj tragediji. On nije htio da da opširniji intervju, već je samo izjavio da je njegov klub imao sve dozvole i da je poštovao sve propise koji postoje.

"Lokal je pregledan tri puta u prethodnih 10 godina. Sve je bilo u skladu sa standardima i propisima", rekao je on.

Švajcarske vlasti su danas popodne na konferenciji za medije otkrile nacionalnost skoro svih povrijeđenih osoba u požaru. Među njima je i jedan državljanin BiH.

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo 40, a povređeno je oko 119 ljudi u baru “Konstelasion”. Identifikacija žrtava i povrijeđenih je i dalje u toku.

(Mondo.rs)

