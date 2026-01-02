Državljanin BiH među povrijeđenima u požaru u Švajcarskoj

Među 105 povrijeđenih u požaru u švajcarskom skijalištu su četiri državljanina Srbije i jedan iz BiH, rekao je šef policije kantona Vale Frederik Žisler.

"Među povrijeđenima u požaru u Švajcarskoj je 71 Švajcarac, 14 Francuza, 11 Italijana, četiri Srbina i po jedan državljanin BiH, Belgije, Luksemburga, Poljske i Portugalije", rekao je Žisler.

On je na konferenciji za novinare naveo da nacionalnost preostalih 14 povrijeđenih lica još nije utvrđena.

Švajcarske vlasti saopštile su ranije da je 119 ljudi hospitalizovano, a 40 poginulo u požaru.

Glavni inspektor Pjer-Antoan Lenžen objasnio je organizaciju procesa identifikacije. Među uključenima su i stomatolozi.

"Moramo da vratimo ispravna tijela porodicama", rekao je Lenžen.

Dodao je da je u proces identifikacije uključeno i oko 30 ljudi, te da pored zuba, DNK i odjeće, pregledaju se i predmeti koje su žrtve nosile sa sobom. Za svaku preminulu osobu se sastavlja dosije.

Državna tužiteljica kantona Vale Beatris Pilud rekla je da tužilaštvo intenzivno radi na utvrđivanju okolnosti ove tragedije.

"Prema dosadašnjim saznanjima, požar je vjerovatno krenuo od prskalica, odnosno baklji, koje su bile postavljene na boce šampanjca. Približili su ih plafonu, nakon čega je došlo do takozvanog flashovera i vatra se veoma brzo proširila", rekla je ona.

