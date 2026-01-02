logo
Otkriven identitet prve žrtve požara u Kran-Montani: Stradao mladi sportista (17)

Autor Dušan Volaš
Prva žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.

Otkriven identitet prve žrtve požara u Kran-Montani Izvor: MAXIME SCHMID/AFP/Profimedia

Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je utelovljivao strast i istinske vrijednosti".

"U ovom vremenu velike tuge, naše su misli s njegovom porodicom i svima koji su ga voljeli", poručili su iz saveza.

 Da podsjetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povrijeđeno kada je oko 1.30 sati izbio požar u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu.

Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga će otkriti zvaničan uzrok.

 (Telegraf/Mondo)

