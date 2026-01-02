logo
Švajcarska zavijena u crno: Identifikacija žrtava tragedije u Kran-Montani može potrajati nedjeljama nakon požara

Švajcarska zavijena u crno: Identifikacija žrtava tragedije u Kran-Montani može potrajati nedjeljama nakon požara

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Forenzički timovi u Švajcarskoj istražuju uzrok i utvrđuju identitete stradalih, mnogi imaju teške opekotine.

Identifikacija žrtava tragedije u Švajcarskoj Izvor: Fotogramma/Zuma Press/Profimedia

U istrazi o katastrofalnom požaru koji je u noći između 31. decembra i 1. januara zahvatio bar "Le Constellation“ u švajcarskom ski-odmaralištu Kran-Montana, najveći trenutni izazov za vlasti je potvrda identiteta poginulih, jer su mnogi od njih zadobili teške opekotine i na prvi pogled nisu mogle da se identifikuju, saopštili su danas zvaničnici.

Prema okvirnim zvaničnim podacima, u požaru je stradalo oko 40 osoba, dok je više od 115 povređeno, od kojih su neki u kritičnom stanju u bolnicama širom Švajcarske.

Forenzičke ekipe koriste dentalne i DNK zapise kako bi utvrdile identitete žrtava, a očekuje se da cijeli proces može da traje nedjeljama, jer mnogi od stradalih nisu prijavljeni kao nestali kada su porodici javljeni prvi podaci o tragediji.

Švajcarski državni savjetnik Matja Renar izjavio je da nije realno očekivati brze rezultate identifikacije.

"Ovo je ogroman i osetljiv zadatak, koji zahteva potpunu preciznost. Ne želimo da dođe do grešaka u imenima i saopštenjima porodicama“, rekao je on.

Istraga uzroka požara i dalje je u toku. Prve informacije govorile su da su uzrok pirotehnička sredstva postavljena na flaše šampanjca, što je dovelo do zapaljenja drvenih plafona, ali je tužilaštvo saopštilo da su te sumnje nepotvrđene i da će istraga utvrditi šta se zaista dogodilo.

Kod lokala su postavljeni forenzički šatori za utvrđivanje identiteta nastradalih.

Inače, bar "Le Constellation“, bio je popularan među mladim turistima, a veliki broj ih je tu slavio dolazak nove godine.

Zvaničnici su naveli da su među povrijeđenima i stradalima ljudi različitih nacionalnosti. Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da još uvijek ima više od 10 svojih državljana koji se vode kao nestali, dok su drugi povrijeđeni i liječe se u švajcarskim ustanovama.

Švajcarski predsjednik Gi Parmelen nazvao je ovaj događaj jednim od najtežih u istoriji zemlje i proglasio je petodnevnu žalost, dodajući da su saučestvuju sa porodicama stradalih i mole se za one koji se bore za život u bolnicama.

Kako se istraga nastavlja u sledećim danima, vlasti su zamolile građane i porodice da pokažu strpljenje i da čekaju zvanična saopštenja, jer će svaka netačna informacija samo dodatno otežati bol porodica koje ispituju sudbinu svojih najmilijih.

 (RTS/Mondo)

Švajcarska

