"Nadamo da će ludilo sa cijenama proći": Vlada RS donijela odluku o gorivu, ali marže ostaju iste

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o ograničenju marže na naftu i naftne derivate.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Odluka dodatno precizira način obračuna marži i utvrđivanja prodajne cijene naftnih derivata u slučajevima kada trgovci već imaju zalihe.

"Trgovci, ukoliko imaju na zalihi naftne derivate, obavezni su da prodajnu cijenu formiraju uzimajući u obzir i cijenu tih zaliha, u skladu sa formulom utvrđenom u Odluci", navodi se.

Na ovaj način kupci će biti dodatno zaštićeni i osigurano poštovanje maksimalno propisanih marži, prenosi RTRS.

"Definisano je da se ograničenje marže neće primjenjivati na aditivirane naftne derivate, koji su višeg nivoa kvaliteta, osim u slučaju kada trgovci na svojim benzinskim pumpnim stanicama prometuju isključivo aditivirane derivate. Naglašeno je da se novom odlukom neće mijenjati visina propisanih maksimalna veleprodajnih i maloprodajnih marži veleprodajna marža ostaje 0,06 KM po litru, te maksimalna maloprodajna marža 0,25 KM po litru derivata", ističe se u Odluci.

Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je usvojena i odluka i maksimalnim maržama za određene proizvode široke potrošnje.

"Svi vidimo šta se dešava sa cijenama. Sa ovom odlukom smo nastojali da malo stabilizujemo i da se nadamo da će ovo ludilo sa cijenama goriva proći", rekao je Puhovac na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske.

Naveo je da će se odluka važiti do 1. juna ove godine.

"Na to smo se odlučili da vidimo kako će se trgovci ponašati, da li će snositi dio odgovornosti. Ukoliko se to ne desi ići ćemo sa još strožim mjerama", istakao je Puhovac.

Istakao je da niko neće biti zaštićen.

"Mi ćemo vršiti kontrolu, a sve će zavisiti od trgovaca", rekao je Puhovac.

(Mondo)