Vlada RS ograničila marže na osnovne proizvode i lijekove

Vlada Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, kojom se određuje maksimalni iznos marže koje trgovci na veliko i malo mogu obračunavati u prometu proizvoda poput brašna, soli, šećera, hrane za bebe, lijekova.

To se odnosi na so za ljudsku ishranu, pakovanje od 0,5 do 1,6 kilograma, životinjsku mast – svinjska mast /sva pakovanja/, ulje suncokretovo – pakovanje od 0,9 litra i do 5,5 litara, biljna mast /sva pakovanja/, pasterizovano i sterilizovano mlijeko pakovanje do 1,6 litara, jogurt pakovanje do 1,6 litara, sve vrste pšeničnog brašna, i hljeb od pšeničnog brašna – sve gramaže.

Takođe i na šećer kristal – pakovanje od 0,5 do 5,5 kilograma, hrana za dojenčad i hrana za bebe, pelene za djecu i za odrasle sva pakovanja, deterdžent za suđe, tečni – pakovanje do 1 litar, deterdžent za pranje veša u prahu pakovanje do 3 kilograma.

Ovom odlukom propisuje se maksimalna marža od šest odsto u veleprodaji, te osam odsto u maloprodaji.

Navedenom odlukom propisuje se i marža na lijekove i to - maksimalna marža od osam odsto u veleprodaji i 20 odsto u maloprodaji.

Ministar trgovine i turzima Repulike Srpske Ned Puhovac je najavio da će inspekcijske službe ili svakodnevno, naglasivši da su već zabilježili visoke marže.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi ove odluke vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa ovlaštenjima propisanim Zakonom o regulisanju cijena i propisom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Puhovac je istakao da se Vlada na ovo odlučila da zaštiti potrošače.

