Prve kazne za benzinske pumpe u Srpskoj: Pet puta prekršena Uredba o maržama

Republička tržišna inspekcija kaznila pet trgovaca naftom zbog nepoštovanja Uredbe o ograničavanju marže.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Republička tržišna inspekcija pokrenula je opsežnu akciju kontrole formiranja cijena tečnih naftnih goriva širom Republike Srpske. Cilj pojačanog nadzora je suzbijanje neopravdanog rasta cijena i zaštita ekonomskih interesa građana od nepoštenih trgovačkih praksi.

Prvi rezultati: Pet pumpi kršilo uredbu o maržama

Od početka godine izvršeno je 20 ciljanih kontrola, a nepravilnosti su već utvrđene u značajnom broju slučajeva.

Kršenje marži: Kod pet trgovaca utvrđeno je da se nisu pridržavali Uredbe o ograničavanju marže. Za ovaj prekršaj zakonom su predviđene rigorozne kazne: 10.000 KM za privredno društvo i dodatnih 5.000 KM za odgovorno lice.

Skrivanje podataka: Tri trgovca će biti sankcionisana jer Ministarstvu trgovine i turizma nisu blagovremeno dostavili podatke o cijenama i zalihama. Kazne za ovaj propust iznose 800 KM za firmu i 300 KM za odgovorno lice.

Iz Inspektorata Republike Srpske naglašavaju da posjeduju mehanizme za potpunu kontrolu, bez obzira na trenutno stanje na pumpama. S obzirom na to da u Srpskoj postoji oko 500 benzinskih stanica, kontrola se vrši detaljnim uvidom u poslovne knjige, kalkulacije i izdate fiskalne račune.

"Ako inspektor danas nije stigao na određenu pumpu, to ne znači da će to ostati bez kontrole. Uvidom u dokumentaciju provjeravamo stanje unazad, a do sada smo utvrdili da su sporne korekcije cijena vršene početkom marta", poručuju iz Inspektorata.

Stare zalihe ne smiju poskupjeti preko noći

Tržišna inspekcija pojašnjava da konačna cijena goriva zavisi od nabavne cijene i propisane marže. Poseban akcenat stavljen je na to da se za gorivo koje se već nalazi na zalihama, a nabavljeno je ranije po nižim cijenama, marža mora obračunavati na tu nižu nabavnu cijenu.

Fokus kontrola trenutno je na velikim prodajnim lancima koji imaju najveći broj kupaca, ali iz Inspektorata upozoravaju da niko neće biti izuzet. Inspektori su na terenu u punom kapacitetu, a najavljena je mogućnost ponovljenih kontrola u istim objektima u razmaku od samo nekoliko dana.