Velika policijska akcija u Hrvatskoj: Hapšenja u devet županija zbog malverzacija s kreditima

Autor Haris Krhalić
0

Policija u Hrvatskoj sprovod hapšenja u devet županija.

policija hrvatska Izvor: Shutterstock

Pripadnici policije Hrvatske jutros su započeli opsežnu akciju u više županija zbog sumnje na korupciju i privredni kriminal. Prema nalogu USKOK-a, u toku su hapšenja i hitne radnje na području skoro cijele države.

Iako se vlasti još uvijek nisu zvanično oglasile o svim detaljima, mediji nezvanično saznaju da je riječ o velikim malverzacijama s bankovnim kreditima. Sumnja se da su bankarski službenici odobravali kredite građanima koji nisu bili kreditno sposobni, a zauzvrat su primali mito.

Prema trenutnim informacijama, akcijom je obuhvaćeno čak 35 osumnjičenih osoba, dok se ukupna vrijednost spornih kredita procjenjuje na oko 800.000 evra, prenosi Index.

Akcija širom zemlje

Hapšenja se sprovode na širokom području, a akcijom su obuhvaćene sljedeće županije:

  • Zagrebačka i grad Zagreb,
  • Karlovačka i Sisačko-moslavačka,
  • Krapinsko-zagorska i Virovitičko-podravska,
  • Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Zadarska županija.

Oglasio se USKOK

Iz USKOK-a su potvrdili da se radi o većem broju lica za koja se sumnja da su počinila koruptivna i privredna krivična djela u sastavu zločinačkog udruženja.

"Nakon ispitivanja osumnjičenih biće donesena odluka o daljem postupanju u ovom predmetu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena", navodi se u zvaničnom saopštenju.

