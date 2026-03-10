logo
"Rekli smo vam da će biti rat": Stiglo upozorenje iz Katara

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

"Ovo je najveće ‘ja sam ti rekao’ u istoriji svih ‘ja sam ti rekao’ u svijetu", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara, dr Madžed Al-Ansari.

katar upozorenje iranu Izvor: Mohammed Dabbous / AFP / Profimedia

Katar, koji je posljednjih godina djelovao kao globalna medijatorska sila, izdao je u utorak otvoreno upozorenje Iranu, ali i SAD i Izraelu, da od 2023. konstantno upozorava svijet na "katastrofalne posljedice koje vidimo širom regiona" i na globalne reperkusije eskalacije rata u Iranu.

U upečatljivoj izjavi medijima u Dohi portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara i savjetnik premijera, dr Madžed Al-Ansari, rekao je:

"Ovo je najveće ‘ja sam ti rekao’ u istoriji svih ‘ja sam ti rekao’ u svijetu."

Odgovarajući na pitanje o odjeku stalnih katarskih upozorenja tokom nekoliko mjeseci, dr Al-Ansari je izjavio da je Katar "od prvog dana govorio: ako se ne zaustavi, eskalacija koja je počela 2023. dovela bi do regionalnog rata", piše Euronews.

"Ono što sada vidimo je regionalni rat", istakao je on.

Dok Katar vjeruje da se rat još uvijek može kontrolisati, prema riječima dr Al-Ansarija, "putanja kroz koju sada prolazimo je veoma opasna za region i stalno upozoravamo da, ako se ovo ne zaustavi i sukob se preseli iz prostorija za pregovore na bojna polja, posljedice će biti još katastrofalnije za ljude u regionu".

Eksplozije u Dohi
Izvor: Jacqueline PENNEY / AFP / Profimedia

Dr Al-Ansari je rekao da Iran mora da prekine napade pre bilo kakvih razgovora o diplomatskom rješenju i optužio Iran da cilja civilnu infrastrukturu u Zalivu i šire, što ne samo da ugrožava region, već "će izazvati posljedice širom svijeta, talasne efekte napada na energetske objekte u ovom regionu".

On je dalje naveo da "ciljanje vitalne civilne infrastrukture koja održava živote ljudi predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude u regionu i šire".

"Vidjećemo humanitarnu katastrofu kao rezultat ovih napada", naglasio je dr Al-Ansari. "Bilo koji napad na Katar biće adekvatno odgovoreno", zaključio je.

"Evropa više puta dokazala svoju vrijednost tokom ovog sukoba"

Katar se nadao da će izvinjenje iranskog predsjednika Masouda Pezeškijana upućeno susjedima zbog napada zaustaviti udare, ali su oni nastavili neometano, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova, odbijajući da komentariše imenovanje novog vrhovnog vođe Irana.

"Mi smo zauzeti odbranom naše zemlje od iranskih raketa i ovo nije vrijeme za političke finese", rekao je on.

Dr Al-Ansari je takođe rekao da Katar "veoma cijeni" podršku Evrope Katru i zemljama Zalivske saradnje i da je "Evropa više puta dokazala svoju vrijednost tokom ovog sukoba".

"Ovo je vrijeme kada znaš ko su ti prijatelji i koliko vrijedi prijateljstvo i partnerstvo koje imaš s njima", rekao je dr Al-Ansari o "stalnoj koordinaciji i razgovorima između lidera EU i lidera u GCC-u i arapskim zemljama pogođenim sukobom."

Samo nekoliko minuta nakon završetka brifinga Ministarstva spoljnih poslova Katara, u Katru su ponovo oglašene uzbune zbog vazdušnih napada. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je presretnuta još jedna raketa koja je ciljala zemlju, nakon talasa iranskih napada sa 17 balističkih raketa i šest dronova.

Iran je više puta tvrdio da cilja samo američke interese u zalivskim zemljama, upozoravajući da će svaka regionalna podrška SAD-u biti smatrana od strane Teherana neprijateljskim činom, što opravdava iranske udare.

Ministarstvo spoljnih poslova Katara odgovorilo je da "strateška partnerstva ne samo sa SAD, već sa svim odbrambenim partnerima u svijetu, nisu predmet rasprave."

"Mislim da je vrlo jasno da trenutno, dok naši Patriot sistemi brane zemlju zajedno sa našim američkim prijateljima i saveznicima i drugima iz Evrope i šire, ova bezbjednosna partnerstva predstavljaju glavni oslonac i sredstvo odvraćanja od bilo kakvih napada na našu zemlju", rekao je dr Al-Ansari i dodao:

"Očigledno, pitanje sada je: ako su to bila sredstvo odvraćanja, zašto nas sada napadaju?"

"Pa, to je priroda međunarodne politike", rekao je on.

"Kada stvari izmaknu kontroli, kada sukob izmakne kontroli, rezultat je da odvraćanje ne funkcioniše. To se događalo svaki put u istoriji", zaključio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara.

(MONDO)

Tagovi

Katar Iran Bliski istok

