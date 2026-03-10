Suđenje za pogibiju novinara Maunage: Ključni svjedok promijenio iskaz o brzini i alkoholu

Svjedok na suđenju Abazoviću odstupio od ranijih izjava datih policiji

Izvor: Glas Srpske

Svjedok Mihajlo Petronić, suvozač u automobilu Miloša Abazovića, danas je na suđenju za saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga iznio iskaz koji se u više ključnih detalja razlikuje od onog koji je dao policiji dan nakon nesreće, kada je naveo da je optuženi bio vidno pijan, da je vozio veoma brzo i da nije kočio prilikom preticanja.

Petronić je danas pred Okružnim sudom rekao da ga je Abazović tog dana pozvao na piće, nakon čega su se našli u kafiću "Padrino", gdje je on sjedio za šankom, a Abazović za drugim stolom sa poznanicima, da bi kasnije sjeli zajedno.

"Dogovorili smo se da se vidimo sa još jednim prijateljem i krenuli smo. Pitao sam da li će on voziti jer znam da je i prije mene pio, ali je rekao da se ne brinem. Nije bio vidno pijan i nisam se osjećao ugroženo. Ne bih sjeo sa njim da je bio pijan, ne bih ugrozio svoj život", rekao je Petronić na današnjem ročištu pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu.

Prema njegovim riječima, Abazović je u početku vozio brzinom od oko 50 do 60 kilometara na čas, a nakon što su svratili na benzinsku pumpu da natoče gorivo, nastavili su put kada je vozio nešto brže.

On je ispričao da su na putu pretekli jedno vozilo "ram pikap" koje se kretalo brzinom od oko 50 do 60 kilometara na čas, te da je većinu vremena proveo na telefonu.

"Trznuo sam se kada je krenuo u preticanje i rekao sam mu da polako vozi, a on je odgovorio da se ne sekiram", naveo je Petronić.

Prema njegovim riječima, kasnije su naišli na još jedno vozilo ispred njih koje se kretalo približno istom brzinom.

"Miloš je dao gas i započeo preticanje. Tokom preticanja iz tunela je izašao automobil `golf`. Da ne bismo išli u direktan sudar, počeo je da koči i da se vraća u svoju traku. Vidjelo se da nećemo uspjeti da se vratimo i tada smo udarili u `hjundaji` ispred nas, koji je izbačen u suprotnu traku i sudario se sa `golfom`", ispričao je Petronić.

On je dodao da su se nakon sudara zaustavili 15 do 20 metara dalje i da su prišli da pomognu povrijeđenima.

"Vidjeli smo da je vozač u `hjundajiju` u nesvijesti i nismo ga smjeli pomjerati", rekao je Petronić.

Tužilac Anica Vukadin ukazala je, međutim, da se ovaj iskaz razlikuje od onog koji je Petronić dao policiji 10. marta u Policijskoj stanici za bezbjednost Pale, dan nakon nesreće.

Prema tom ranijem iskazu, Petronić je naveo da je Abazović bio vidno alkoholisan i da ga je pitao da li je sposoban da vozi, na šta mu je Abazović odgovorio: "Ma ne sekiraj, brate".

U tom iskazu je naveo i da je Abazović vozio jako brzo, da nakon zaustavljanja na benzinskoj pumpi nastavio velikom brzinom i da je, nakon što je pretekao prvo vozilo, bez kočenja započeo novo preticanje iako je u tunelu vidio vozilo "golf".

Prema tom iskazu, Abazović nije mogao bezbjedno da pretekne oba vozila, pa je pokušao da se vrati u svoju traku, kada je udario u "hjundaji", koji je potom odbačen u suprotnu traku i sudario se sa "golfom".

Na pitanje tužioca da li se događaja bolje sjeća danas ili dan nakon nesreće, Petronić je odgovorio da se više sjeća tog dana, ali da ostaje pri današnjem iskazu, jer mu je sada, kako je naveo, "sve kristalnije i čistije".

Novinar Goran Maunaga poginuo je 9. marta 2024. godine u saobraćajnoj nesreći u mjestu LJubogošta na magistralnom putu Pale–Sarajevo.

Prema navodima optužnice, Abazović je prilikom preticanja izgubio kontrolu nad vozilom "audi", te udario u "hjundai" kojim je upravljao Maunaga i odbacio ga u lijevu traku kojom se kretao "folksvagen".

Maunaga je rođen 11. marta 1959. godine u Sarajevu, gdje je završio Fakultet političkih nauka, odsjek novinarstvo. Radio je u "Večernjim novostima", "Glasu Srpske", "Nezavisnim novinama" i Novinskoj agenciji Republike Srpske – SRNA.

Naredno ročište zakazano je za 26. mart u 9.30 časova, kada će svjedočiti dva policijska službenika Policijske stanice Pale.