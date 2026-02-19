Abazović imao više od dva promila alkohola u krvi u trenutku nesreće u kojoj je poginuo Goran Maunaga

Na suđenju Milošu Abazoviću, optuženom za nesreću u kojoj je stradao novinar Goran Maunaga, vještak je potvrdio da je imao više od dva promila alkohola u krvi. Naredno ročište zakazano je za 10. mart.

Izvor: Glas Srpske

Na suđenju Milošu Abazoviću, optuženom za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga, vještak medicinske struke Slavica Krečar potvrdila je da je Abazović imao više od dva promila alkohola u krvi u trenutku udesa, što predstavlja teško pijanstvo.

Tokom ročišta branioci su ukazali na činjenice iz medicinskog zapisnika da je Abazović bio svjestan, orijentisan i da nije pokazivao poremećaje ravnoteže, ali je vještak pojasnila da ljudi različito tolerišu alkohol, te da kod dva promila alkohola mogu biti prisutni ozbiljni poremećaji u percepciji vida, sluhu i motorici.

Svjedok Almir Hasanović, policijski službenik Policijske stanice Pale, potvrdio je da je zahtjev za pregled krvi i urina sačinjen nakon što je alko-test na licu mjesta pokazao prisustvo alkohola, kao i da je Abazović lično potvrdio konzumaciju piva, vina i "gorkog lista".

Ljekar Dragana Radović, specijalista porodične medicine u Domu zdravlja na Palama, navela je da je na zapisniku pregleda jasno naznačeno da je Abazović bio svjestan, orijentisan, vidno uzbuđen i da nije imao poremećaje u hodu i ravnoteži.

Tužilaštvo je predložilo da bude saslušan Mihajlo Petronić, suvozač u Abazovićevom vozilu, a odbrana se protivila tome navodeći da nije naveden u optužnici.

Tužilac je istakla da Petronić može pružiti ključne informacije o tome kako se nesreća dogodila, te o ponašanju vozača u trenutku udesa.

Novinar Goran Maunaga poginuo je u saobraćajnoj nesreći 9. marta 2024. godine u Ljubogošti na magistralnom putu Pale–Sarajevo.

Prema navodima optužnice, Abazović je prilikom preticanja izgubio kontrolu nad vozilom "audi", te udario u "hjundai" kojim je upravljao Maunaga i odbacio ga u lijevu traku kojom se kretao "folksvagen".

Maunaga je rođen 11. marta 1959. godine u Sarajevu, gdje je završio Fakultet političkih nauka, odsjek novinarstvo. Radio je u "Večernjim novostima", "Glasu Srpske", "Nezavisnim novinama" i Novinskoj agenciji Republike Srpske – SRNA.

Naredno ročište zakazano je za 10. mart, kada će svjedočiti suvozač u Abazovićevom vozilu Mihajlo Petronić.