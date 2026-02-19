Teška nesreća u Prijedoru: Vozač poginuo u direktnom sudaru s kamionom

U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Prijedor – Novi Grad, u naselju Raškovac kod Prijedor, jedno lice je poginulo.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Policijskoj upravi Prijedor sinoć oko 21,00 časova prijavljeno da se na magistralnom putu Prijedor – Novi Grad u naselju Raškovac dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.

"Uviđajem na licu mjesta kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor utvrđeno je da su u nezgodi učestvovali Z.G. iz Banjaluke upravljajući teretnim vozilom marke „Man“ i M.C. iz Svodne upravljajući putničkim motornim vozilom marke „Opel“", saopšteno je iz PU Prijedor.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač M.C. je smrtno stradao. Policijska uprava Prijedor apelovala na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a posebno na vozače da poštuju ograničenja brzine kretanja.