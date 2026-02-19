logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška nesreća u Prijedoru: Vozač poginuo u direktnom sudaru s kamionom

Teška nesreća u Prijedoru: Vozač poginuo u direktnom sudaru s kamionom

Autor Haris Krhalić
0

U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Prijedor – Novi Grad, u naselju Raškovac kod Prijedor, jedno lice je poginulo.

Nesreća Prijedor poginula jedna osoba Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Policijskoj upravi Prijedor sinoć oko 21,00 časova prijavljeno da se na magistralnom putu Prijedor – Novi Grad u naselju Raškovac dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno stradalo.

"Uviđajem na licu mjesta kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor utvrđeno je da su u nezgodi učestvovali Z.G. iz Banjaluke upravljajući teretnim vozilom marke „Man“ i M.C. iz Svodne upravljajući putničkim motornim vozilom marke „Opel“", saopšteno je iz PU Prijedor.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač M.C. je smrtno stradao. Policijska uprava Prijedor apelovala na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a posebno na vozače da poštuju ograničenja brzine kretanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ