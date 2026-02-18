logo
Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Okružno javno tužilaštvo Prijedor donijeće naredbu da se obavi obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru, izjavila je Srni glavni tužilac Slađana Marić.

Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ona je navela da su uviđaj nakon jučeršanje nesreće obavili policijski službenici Policijske uprave Prijedor pod nadzorom okružnog tužioca i uz prisustvo inspektora zaštite na radu.

"Prikupićemo sve podatke. Sad ne možemo dati više informacija dok ne prikupimo sve dokaze", rekla je Marićeva.

Prema podacima Policijske uprave, Prijedorčanin D.J. povrijeđen je juče na gradilištu u prijedorskom naselju Urije nakon čega je prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je usljed zadobijenih teških povreda preminuo.

