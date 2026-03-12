logo
Presuda u predmetu "Saša Ratković i drugi": Osam optuženih dobilo ukupno 66 godina zatvora

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Sud BiH osudio je danas Sašu Ratkovića i još sedam lica na ukupno 66 godina zatvora zbog organizovanog kriminala, trgovine drogom i pranja novca.

Osam optuženih dobilo ukupno 66 godina zatvora za organizovani kriminal Izvor: Shutterstock

Saša Ratković osuđen je na 10 godina zatvora, Milan Matković na 19 godina, Dragan Supić i Vladica Rakić na po šest i po godina, te Tomislav Vidaković i Miroslav Čalija na po pet i po godina zatvora.

U istom predmetu, prvostepenom presudom, osuđeni su i Vasilije Stjepić na osam godina i Mitar Blagojević na pet godina zatvora.

Milanu Matkoviću je produžen pritvor, koji može trajati do upućivanja na odsluženje zatvorske kazne.

Sud je Ratkoviću ukinuo ranije određene mjere zabrane i odredio pritvor koji može trajati devet mjeseci od dana hapšenja, saopšteno je iz Suda BiH.

Supiću, Vidakoviću, Rakiću, Stjepiću, Blagojeviću i Čaliji Sud je produžio mjere zabrane.

U optužnici je, između ostalog, bilo navedeno da je Milan Matković od polovine 2020. do kraja 2021. godine u BiH organizovao grupu za organizovani kriminal kojoj su pristupili Saša Ratković, Vasilije Stjepić, Dragan Supić, Vladica Rakić, Mitar Blagojević, D.Š, Miroslav Čalija, Tomislav Vidaković i veći broj njima poznatih lica iz BiH i drugih zemalja.

Ova grupa je formirana radi organizovanog kriminala, trgovine drogom i pranja novca s ciljem sticanja protipravne imovinske koristi.

Grupa je djelovala na teritoriji BiH, Srbije i u više zemalja EU, među kojima su Austrija, Hrvatska, Švajcarska, Španija, Holandija, Njemačka. Pojedini članovi grupe su djelovali i u državama Južne Amerike. 

(Srna)

