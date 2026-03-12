Učešće dobrovoljno: Pokret Sigurna Srpska predlaže civilnu obuku za mlade u Banjaluci

Pokret Sigurna Srpska podnio je inicijativu Gradu Banjaluka o uspostavi civilne obuke, za početak na teritoriji Grada Banjaluka.

Odluka definiše da se radi o dobrovoljnom učešću, biće obuhvaćeni mladi od 18 do 25 godina, istakla je Mirna Savić Banjac, predsjednica Gradskog odbora Pokreta Sigurna Srpska Banjaluka.

„Predviđeno je da obuka traje 20 dana a na njoj bi se sticala i teorijska ali i praktična znanja. Mlade koji prođu obuku bismo evidentirali u registar Civilne zaštite i time bismo osnažili njihove kapacitete“, poručuje Savić Banjac.

Ona kaže da će se na današnjem skupštinskom kolegijumu Grada Banjaluka razmatrati odluka o uspostavljanju civilne obuke mladih na teritoriji Grada.

„Nadamo se da će odbornici u Skupštini Grada imati dovoljno sluha da ovu odluku podrže i da zajedno nametnemo jedan novi trend gdje ćemo jačati našu lokalnu zajednicu te ćemo osposobiti mlade najprije Banjaluke a zatim i cijele Republike Srpske za društveno koristan rad i djelovanje“, pojašnjava predsjednica Gradskog odbora PSS Banjaluka.

„Ne radi se ni o kakvoj vojnoj ili paravojnoj obuci već želimo da u svjetlu problema sa elementarnim nepogodama koje su nas prethodnih godina zadesile, ukažemo da mladi ljudi treba da imaju priliku da uče vještine i znanja koja mogu biti od pomoći društvu u slučaju poplava, zemljotresa, velikih požara ili drugih nepredviđenih situacija“ ističe Savić Banjac.

Ona poručuje da je vrlo važno da se ova odluka uspostavi jer ona ima višestruke ciljeve: jačanje kapaciteta same civilne zaštite, mlade uvodimo u sistem društvene odgovornosti, preventivno djelovanje umjesto reaktivnog, veća spremnost društva u nepredviđenim situacijama.

„Važna je i vaspitno-obrazovna uloga ovog programa za buduće generacije“, zaključuje Savić Banjac.

